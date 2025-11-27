A- A+

Banco Central Dados demonstram desaquecimento "bastante lento e gradual" da economia, diz Galípolo Presidente do BC esteve em evento do Itaú Asset em São Paulo nesta quinta-feira

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira que dados recentes indicam um processo de desaquecimento “lento e gradual” da economia.

Ele ressaltou que a instituição manterá a taxa de juros no patamar necessário, pelo tempo que for preciso, para alinhar as expectativas do mercado à meta estabelecida (que é de 3% com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos). Galípolo esteve em evento organizado pelo Itaú Asset, em São Paulo.

— Os dados continuam demonstrando um processo de desaquecimento, desaceleração da economia, mas bastante lento e gradual. A gente gostaria que a convergência da inflação fosse mais rápida, mas, por outro lado, isso também afasta aquele risco de se estar produzindo uma desaceleração muito abrupta na economia. Acho que está indo neste caminho — disse, acrescentando que a trajetória da inflação está seguindo próximo do “plano de voo” imaginado pelo BC.

Galípolo comentou também que, nos últimos anos, têm sido adotadas medidas consideradas neutras do ponto de vista orçamentário (quando aumentos de gastos são compensados por outras receitas ou cortes) mas que, ainda assim, acabam estimulando a demanda, o que gera pressão inflacionária.

Ele chamou atenção para a inflação de serviços, que segue incompatível com a meta. Segundo o presidente, considerando o atual nível de emprego, seria esperado até que os preços do setor estivessem mais pressionados.

Além disso, outros temas no radar do BC incluem: as incertezas sobre os efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos (no caso, se haverá impacto apenas temporário sobre os preços ou mais disseminado); e os impactos do avanço da inteligência artificial (IA), especialmente sobre o mercado de trabalho e o comportamento dos preços.

