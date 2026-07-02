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Imposto de Renda Dados do IR revelam quais são as profissões com maiores patrimônios no Brasil Dados da Receita mostram informações de contribuintes por critérios como patrimônio e renda

Titulares de cartório, juízes, procuradores e diplomatas são as profissões que declararam mais patrimônios à Receita Federal no Imposto de Renda (IR) de 2025, segundo dados atualizados pelo Fisco nesta quinta-feira.

As informações foram extraídas da base de dados das declarações de IR, referente ao ano de 2025. Um painel para acessar as informações sobre como localização geográfica, faixa de renda, ocupação, raça, cor, sexo e faixa etária foi lançado nesta quinta pela Receita.

Na ferramenta é possível refinar as informações como as profissões com maiores médias de patrimônios e rendas declaradas.

A maior média de patrimônio registrado foi de titulares de cartório, que foi de R$ 3,3 milhões no ano passado. Em segundo lugar vem os membros do Judiciário (ministros e juízes), e do Ministério Público (procuradores), com um patrimônio médio de R$ 2,9 milhões. Em seguida, diplomatas e afins, com uma média de R$ 2,5 milhões em patrimônio declarado.

Confira o ranking de profissões com maiores médias de patrimônio declarado:

Titulares de cartório: R$ 3,3 milhões

Membros do Judiciário e Ministério Público: R$ 2,9 milhões

Diplomatas e afins: R$ 2,5 milhões

Atleta, desportista e afins: R$ 1,7 milhões

Dirigentes, presidentes e diretores de empresa industrial: R$ 1,7 milhões

Produtor na exploração agropecuária: R$ 1,6 milhões

Servidores de carreira do Banco Central e CVM: R$ 1,4 milhões

Médicos: R$ 1,4 milhões

Advogados públicos e procuradores da Fazenda: R$ 1,2 milhões

Advogados: R$ 1,1 milhões

O levantamento não engloba trabalhadores isentos da obrigatoriedade de declarar Imposto de Renda, como parte daqueles com renda abaixo do limite tributável. Confira o ranking completo neste link.

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