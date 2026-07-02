Dados do IR revelam quais são as profissões com maiores patrimônios no Brasil
Dados da Receita mostram informações de contribuintes por critérios como patrimônio e renda
Titulares de cartório, juízes, procuradores e diplomatas são as profissões que declararam mais patrimônios à Receita Federal no Imposto de Renda (IR) de 2025, segundo dados atualizados pelo Fisco nesta quinta-feira.
As informações foram extraídas da base de dados das declarações de IR, referente ao ano de 2025. Um painel para acessar as informações sobre como localização geográfica, faixa de renda, ocupação, raça, cor, sexo e faixa etária foi lançado nesta quinta pela Receita.
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Na ferramenta é possível refinar as informações como as profissões com maiores médias de patrimônios e rendas declaradas.
A maior média de patrimônio registrado foi de titulares de cartório, que foi de R$ 3,3 milhões no ano passado. Em segundo lugar vem os membros do Judiciário (ministros e juízes), e do Ministério Público (procuradores), com um patrimônio médio de R$ 2,9 milhões. Em seguida, diplomatas e afins, com uma média de R$ 2,5 milhões em patrimônio declarado.
Confira o ranking de profissões com maiores médias de patrimônio declarado:
Titulares de cartório: R$ 3,3 milhões
Membros do Judiciário e Ministério Público: R$ 2,9 milhões
Diplomatas e afins: R$ 2,5 milhões
Atleta, desportista e afins: R$ 1,7 milhões
Dirigentes, presidentes e diretores de empresa industrial: R$ 1,7 milhões
Produtor na exploração agropecuária: R$ 1,6 milhões
Servidores de carreira do Banco Central e CVM: R$ 1,4 milhões
Médicos: R$ 1,4 milhões
Advogados públicos e procuradores da Fazenda: R$ 1,2 milhões
Advogados: R$ 1,1 milhões
O levantamento não engloba trabalhadores isentos da obrigatoriedade de declarar Imposto de Renda, como parte daqueles com renda abaixo do limite tributável. Confira o ranking completo neste link.