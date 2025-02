Dados dos EUA sugerem que Fed está perto de atingir duplo mandato, avalia dirigente

A- A+

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas City, Jeffrey Schmid, afirmou que os dados sugerem que o BC dos Estados Unidos está perto de atingir o duplo mandato, que consiste na estabilidade de preços e pleno emprego.

A declaração está presente em discurso preparado para o fórum do Departamento de Agricultura, nesta quinta-feira, 27.



Na ocasião, o dirigente disse que a inflação está persistente e "mais firme" do que gostaria.



"Dados recentes de inflação geram preocupação", avaliou o membro do Fed, ao dizer que está mais cauteloso com o otimismo de que a inflação continuará a diminuir.



Por outro lado, Schmid acredita que o mercado de trabalho continua forte e a taxa de desemprego está perto do equilíbrio.



"Há riscos que podem tornar decisões de política monetária mais difíceis", ressaltou Schmid.

