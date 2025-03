Dados econômicos divergentes dos EUA trazem dúvidas sobre a previsão de desaceleração

A- A+

Os dados econômicos dos Estados Unidos estão divergindo entre si e levantam o questionamento sobre se a crescente ansiedade em relação às políticas comerciais do presidente Donald Trump pode levar uma economia em moderação a uma recessão grave.

Pesquisas sobre a confiança de famílias e empresas estão alertando para uma forte desaceleração à frente, à medida que Trump avança com tarifas e cortes acentuados nos gastos federais. Mas dados das estatísticas governamentais, como emprego e manufatura, sugerem que esses temores — incluindo potencial estagflação ou até recessão — podem estar exagerados.





Os sinais mistos estão causando nervosismo em Washington e em Wall Street sobre o que está por vir para a maior economia do mundo — que, em poucas semanas, passou de destaque global para a principal fonte de incerteza. Autoridades do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) reduziram sua previsão de crescimento anual nesta semana na maior queda desde 2022, enquanto a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirma que a política comercial dos EUA desacelerará a atividade econômica em todo o mundo.

Grande parte da ansiedade pode ser atribuída a pesquisas de confiança do consumidor realizadas pela Universidade de Michigan e pelo The Conference Board, que destacaram preocupações de que as tarifas resultarão preços mais altos. Executivos de empresas como Nike e Delta Air Lines notaram essa tendência, contribuindo para uma perda de trilhões de dólares no mercado de ações no último mês.

“Não queremos tomar isso como a única referência do que está acontecendo na economia”, disse Andrew Hollenhorst, economista-chefe dos EUA no Citigroup Inc. “Por outro lado, é preciso olhar para essas pesquisas porque, se você olhar apenas para os dados duros, estará observando o que aconteceu um mês atrás, às vezes até dois meses. As pesquisas estão mostrando o que as pessoas estão pensando sobre o futuro.”

As expectativas dos consumidores em relação às suas finanças caíram para um nível recorde na pesquisa de Michigan no início de março, e os entrevistados preveem que os preços subirão nos próximos cinco a dez anos no ritmo mais acelerado das últimas três décadas.

O presidente do Fed, Jerome Powell, tentou minimizar as preocupações sobre essas expectativas inflacionárias na quarta-feira, referindo-se repetidamente ao número como um caso isolado. Ele também afirmou que a relação entre dados suaves e duros “não tem sido muito consistente”, e faz sentido para os formuladores de políticas manter as taxas de juros estáveis até terem uma noção melhor das políticas de Trump.

Houve um surto inicial de otimismo nas pesquisas com consumidores, pequenas empresas e construtoras após a vitória eleitoral de Trump, devido à expectativa de que ele priorizaria iniciativas como cortes de impostos e desregulamentação. Mas o foco nas tarifas, assim como a disparada dos preços de itens básicos, como ovos, e a queda do mercado de ações, está impactando o sentimento e provocando preocupações com o crescimento.

Até agora, o governo Trump fez pouco para aliviar esses temores. O presidente e seus assessores agora afirmam que pode levar meses ou mais para a prometida “era dourada” chegar. E com mais tarifas previstas para o dia 2 de abril, economistas se preparam para outro impacto nos índices de confiança.

“O que nós e o mercado erramos este ano foi a sequência e o limiar de dor para Trump”, disse Stephanie Roth, economista-chefe da Wolfe Research. As políticas pró-negócios “eram esperadas para impulsionar o crescimento antes que a política tarifária entrasse em vigor. As tarifas também são muito maiores do que imaginávamos.”

Então há os dados duros, que indicam que a economia está esfriando, mas sem despencar. Os ganhos de empregos desaceleraram em fevereiro e o desemprego subiu, mas ambos ainda apontam para um mercado de trabalho sólido. A inflação desacelerou em fevereiro, registrando o menor ritmo de crescimento dos preços em quatro meses.

Outros dados também foram positivos, mas não sem ressalvas. A produção industrial dos EUA superou as expectativas em fevereiro, o que os economistas atribuíram amplamente ao fato de os fabricantes estarem acelerando a produção para antecipar as tarifas. E, embora a construção de novas moradias tenha aumentado no mês passado, isso foi visto como uma recuperação após o mau tempo de janeiro.

A tendência nos gastos dos consumidores tem sido a mais desanimadora, com base nos dados de vendas no varejo e nas estatísticas ajustadas pela inflação do Departamento de Comércio. Mas, considerando tudo, Powell ainda afirma que a economia é sólida.

“São os dados suaves, as pesquisas, que estão mostrando preocupações significativas”, disse Powell na quarta-feira após a reunião de política monetária do banco central. “Se isso vai afetar os dados duros, devemos saber em breve. E aí, sim, entenderemos isso. Mas ainda não se vê isso.”

A incerteza está atingindo Wall Street e Main Street da mesma forma. Alicia Barker, cuja empresa com sede no Arizona projeta e fabrica componentes usados na construção de closets personalizados e organizadores de garagem, está travada devido às mudanças rápidas na política comercial.

“Nossa indústria já está enfrentando aumentos nos custos dos materiais, e essas tarifas só vão agravar o desafio”, disse Barker, presidente da Organizers Direct Industries. “A falta de clareza torna difícil determinar o caminho estratégico certo a seguir.”

Veja também