PREVIDÊNCIA Damares divulga igrejas e pastores investigados na CPI do INSS após cobrança de Malafaia; veja lista Publicação ocorre após senadora ser cobrada publicamente pelo pastor Silas Malafaia, que a chamou de 'linguaruda' por 'não dar nomes' ao expor ligação dos religiosos com o esquema

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) divulgou a lista com os nomes de igrejas e pastores investigados na CPMI que apura as fraudes no INSS.



A publicação ocorre após a parlamentar ser cobrada publicamente pelo pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que a chamou de "linguaruda" por expor a ligação de religiosos com o esquema "sem dar nomes".



No último domingo, Damares afirmou que a comissão parlamentar tem sofrido pressões de pessoas e instituições que buscam atrapalhar as investigações por terem identificado "grandes igrejas" e "grandes pastores" como parte dos desvios ilegais.

Em nota publicada no Instagram, Damares afirmou que foi a autora do requerimento que resultou na criação da CPMI do INSS, instalada em 2025, e que atua como membro titular da comissão desde o início dos trabalhos.

De acordo com ela, as informações mencionadas em relação às igrejas são públicas, constam em documentos oficiais e já foram aprovadas pelos integrantes da comissão.

Saiba quem são

Igrejas:

Adoração Church — Alvo de pedido de quebra de sigilo;



Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo — Alvo de pedido de quebra de sigilo;



Ministério Deus é Fiel Church — Alvo de pedido de quebra de sigilo;



Igreja Evangélica Campo de Anatote — Alvo de pedido de quebra de sigilo.

Pastores:

Cesar Belucci — Convidado a comparecer à CPMI;



André Machado Valadão — Convidado a comparecer à CPMI e alvo de pedido de quebra de sigilo;



Péricles Albino Gonçalves — Convidado a comparecer à CPMI;



Fabiano Campos Zettel — Convidado a comparecer à CPMI;



André Fernandes — Convidado a comparecer à CPMI.

Entenda o caso

Damares afirmou que a eventual participação de igrejas ou líderes religiosos em esquemas de fraude no INSS lhe causa “profundo desconforto e tristeza”, mas ressaltou que a CPMI tem o dever constitucional de investigar os fatos “com responsabilidade, imparcialidade e base documental”.

A manifestação ocorre após Malafaia anunciar, em suas redes sociais, que publicaria um vídeo para confrontar a senadora. O pastor reagiu às declarações feitas por Damares, nas quais ela afirmou que a comissão identificou “grandes igrejas” e “grandes pastores” envolvidos em fraudes no sistema previdenciário, além de relatar pressões para que as investigações não avançem.

"(Estão tentando atrapalhar as investigações) O tempo todo. Vou falar algo que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. E quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade: "não falem, não digam, não investiguem, porque os fiéis vão ficar muito tristes"" afirmou a senadora, em entrevista concedida ao SBT News, ao ser questionada sobre se há tentativas de atravancar os trabalhos.

Na mesma entrevista, Damares apontou que, por conta disso, a CPMI tem sido alvo de lobbys contra o avanço das investigações. Ela também ressaltou que o trabalho dos parlamentares tem superado suas próprias expectativas:

"Essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas do Brasil estão sendo apontadas. Isso me machuca muito", frisou.



Malafaia acusa senadora de generalizar acusações

Após a publicação da nota de esclarecimento de Damares, Malafaia voltou a se manifestar nas redes sociais e acusou a senadora de contradição. Em nova postagem, ele afirmou que a parlamentar teria feito acusações “infundadas” ao usar o plural ao mencionar “grandes igrejas” e “líderes renomados”, sem citar nomes específicos na entrevista que motivou a reação.

“A acusação foi leviana e denigre de maneira geral a igreja evangélica”, escreveu o pastor.

Antes, em vídeo publicado também nas redes sociais, Malafaia havia cobrado Damares por "não dar nomes" ao expor a denúncia:

"ou a senhora dá os nomes ou a senhora é uma leviana linguaruda", disse o pastor. "Se já não bastasse Satanás e os ímpios que nos odeiam para nos caluniar, vem alguém dita evangélica e traz uma denúncia dessa gravidade sem dar nomes? A senhora guarde sua língua e, se não tem os nomes, cale a boca. Se tem, denuncie para o bem da igreja evangélica".

Próximos passos

Para 2026, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), informou que os parlamentares vão realizar, em fevereiro, o “primeiro balanço” do relatório preliminar sobre as atividades da comissão no ano passado.

O prazo de encerramento da CPMI está previsto para março, mas Viana defendeu a prorrogação dos trabalhos do grupo por mais 60 dias, por avaliar que a data não é suficiente para analisar os documentos recebidos e ouvir todos os depoentes que ainda são esperados.

“Diante da dimensão nacional e da profundidade desse esquema, afirmo que é absolutamente indispensável a prorrogação da CPMI por mais 60 dias. Somente assim será possível aprofundar as apurações, rastrear patrimônio oculto, identificar todos os responsáveis e garantir justiça plena às vítimas”, afirmou o parlamentar, em nota.

A comissão realizou 28 reuniões ao longo do ano passado. Foram ouvidas 26 testemunhas, entre elas dois ex-ministros da Previdência: Carlos Lupi, o titular da pasta quando as irregularidades foram expostas, e Onyx Lorenzoni, responsável pelo ministério durante o governo Bolsonaro, período em que teriam começado os desvios.

No mês passado, Viana adiantou alguns dos resultados que devem ser entregues no relatório final, como a análise de 4.800 documentos e a identificação de 108 empresas suspeitas. O presidente da CPI também afirmou que pedirá ao STF a suspensão imediata de quase 2 milhões de contratos de empréstimo consignado suspeitos de irregularidades.

