A- A+

BRASIL Dança das cadeiras: CEO da Gol deixa cargo para assumir Boeing na América Latina e Caribe Celso Ferrer trabalhava há mais de 20 anos na companhia aérea brasileira. Sucessor será André Fehlauer, hoje CEO da Livelo, operadora de programas de fidelidade

O CEO da companhia aérea Gol, Celso Ferrer, deixará o cargo para assumir o posto de presidente para a América Latina e Caribe da fabricante de aeronaves Boeing, anunciaram as duas companhias em comunicados à imprensa divulgados nesta quinta-feira.

Na Gol, Ferrer, que estava no cargo de CEO desde 2022, será substituído por André Fehlauer, hoje CEO da Livelo, que já foi CEO na Argentina e no Brasil da Smiles, a empresa operadora do programa de milhas criada originalmente pela antiga Varig. Segundo o comunicado da Gol, Fehlauer assumirá o cargo em setembro.

Ferrer começará no novo emprego na Boeing também em setembro. Conforme o comunicado da companhia americana, o executivo “será responsável por fortalecer as operações, a estratégia e a presença da Boeing em toda a região, além de apoiar as oportunidades de crescimento da empresa na América Latina e no Caribe”.

“Celso traz experiência, habilidades de liderança e conhecimento excepcionais para esta posição”, disse, no comunicado, Brendan Nelson, presidente da Boeing Global, a divisão da fabricante de aeronave que cuida de todas as operações fora dos EUA.

No comunicado, Nelson ressaltou a experiência de Ferrer. “Com mais de 20 anos de experiência na indústria da aviação, Celso é a pessoa certa para enfrentar os desafios e as oportunidades que essa dinâmica e importante região representa para a Boeing”, continua o texto.





Formação do Grupo Abra

Conforme a Gol, ao longo dos mais de 20 anos de carreira na companhia aérea, Ferrer ocupou diversas posições estratégicas. Como CEO, o executivo estava desde 2022.

Na posição, “foi responsável pelo processo de reestruturação que fortaleceu a posição financeira e operacional da companhia, além de liderar sua integração ao Grupo Abra”, diz o comunicado da Gol.

O Grupo Abra foi criado em 2022 pelos acionistas da companhia aérea colombiana Avianca — o empresário e investidor salvadorenho Roberto Kriete, a aérea americana United e os fundos Kingsland, do próprio Kriete, e Elliott — e da Gol — a família Constantino. O grupo é uma holding, que controla Avianca e Gol, companhias que seguem com operações separadas.

“Como CEO, ele (Ferrer) desempenhou um papel fundamental na condução da Gol durante um período de transformação e no posicionamento da companhia para sua próxima fase de crescimento. Seu impacto vai além dos resultados do negócio, refletindo-se na sólida cultura, nas equipes e no legado de liderança que ajudou a construir”, disse o CEO do Grupo Abra, Adrian Neuhauser, segundo a nota da Gol.

Piloto habilitado

Além da carreira de mais de 20 anos na companhia aérea brasileira, Ferrer é formado em Economia pela USP e em Relações Internacionais pela PUC-SP. Também possui um MBA no Insead, centro francês de formação de executivos. Além disso, segundo o comunicado da Boeing, o executivo é “um piloto de linha aérea experiente e atualmente habilitado”, fazendo parte da tripulação de voo da Gol para os jatos 737 da fabricante americana.

Fehlauer, o novo CEO da Gol, foi CEO da Smiles por oito anos — o programa de milhagem foi adquirido pela Gol quando a Varig foi a falência. Atualmente, o executivo era CEO da Livelo, que opera programas de fidelidade em geral, não apenas de milhas aéreas. Fehlauer também tem passagens pelo banco americano Citi e pela Credicard.

Combustível mais caro: Lucro das companhias aéreas deve cair quase pela metade em 2026, diz associação internacional

“A nomeação de André assegura a continuidade da visão e da liderança da Gol, mantendo o cliente no centro da estratégia da empresa, que entra em uma nova fase de criação de valor, em sinergia com as demais companhias aéreas do Grupo Abra”, diz o comunicado da Gol.

As mudanças no alto escalação da Gol incluem Albert Perez, atual COO (diretor operacional), que assumirá “responsabilidades adicionais”. Perez trabalha na Gol desde 2024, “trazendo mais de duas décadas de experiência no setor de aviação, com passagens por posições de liderança na Avianca, JetSMART e Vueling”, diz o comunicado da companhia brasileira.

“A experiência do André e seu profundo conhecimento do negócio assegurarão a continuidade da visão estratégica que, em conjunto com a expertise operacional do Albert, apoiará a próxima fase de crescimento e criação de valor da Gol”, completou Neuhauser, CEO do Grupo Abra, segundo o comunicado.

Veja também