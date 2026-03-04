A- A+

BRASIL Daniel Vorcaro preso: entenda o que pesa contra o dono do Banco Master Prisão ocorre após nova fase de operação autorizada pelo STF

A prisão do banqueiro Daniel Bueno Vorcaro, de 42 anos, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, recolocou no centro do debate as suspeitas que se acumulam sobre sua gestão à frente do Banco Master.



Autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, a operação apura uma série de indícios que vão desde irregularidades financeiras até possível ligação com o crime organizado.

O ponto mais sensível da investigação é a apuração de eventual conexão entre o capital que irrigou o crescimento acelerado do banco e o Primeiro Comando da Capital (PCC). A Polícia Federal investiga se parte dos recursos movimentados pelo grupo teria origem ilícita.

A suspeita elevou o caso ao Supremo Tribunal Federal e colocou o banqueiro sob investigação direta da PF.





Outro eixo da apuração envolve:

Empréstimos considerados atípicos;

Transações relâmpago com fundos da gestora Reag;

Casos de rentabilidade extraordinária — um fundo teria registrado retorno de 10.502.205%.

A dinâmica dessas operações levantou dúvidas sobre lastro, estruturação e finalidade das movimentações financeiras.

Na fase mais recente da operação, a PF apreendeu:

R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo;

Carros de luxo;

Relógios de alto valor;

Armas.

Vorcaro já havia sido preso preventivamente em novembro de 2025, ao tentar embarcar para Dubai em voo particular no Aeroporto de Guarulhos. Foi solto 12 dias depois.

Crescimento acelerado e crise

Vorcaro assumiu o então Banco Máxima em 2016 e rebatizou a instituição como Master em 2021. A partir daí, promoveu:

Aquisição do Voiter (ex-Indusval);

Compra do Will Bank, com mais de 6 milhões de clientes;

Aquisição da seguradora Kver;

Participações em empresas como Metalfrio e Veste.

O crescimento foi financiado por aportes bilionários, mas a crise de liquidez levou o banco a recorrer a um empréstimo emergencial de quase R$ 4 bilhões junto ao FGC. Nos últimos meses, Vorcaro passou a vender ativos. O BTG ampliou participação em empresas do grupo e assumiu controle de parte dos negócios.

Apontado como “outsider” da Faria Lima, Vorcaro cultivou uma imagem pública de exposição e alto padrão de vida.

Entre os episódios que chamaram atenção:

Festa de debutante da filha com custo estimado em R$ 15 milhões e show de Alok;

Compra de mansão em Trancoso por cerca de R$ 280 milhões;

Participação no fundo dono do hotel Fasano Itaim;

Investimento de R$ 200 milhões na SAF do Atlético Mineiro.

Após o divórcio, passou a aparecer em viagens internacionais com a influenciadora Martha Graeff, mesmo quando o banco já enfrentava dificuldades financeiras — o que gerou críticas no mercado.

