Danilo Cabral acredita que chegada da UPE à Surubim "vai alavancar economia do Agreste"

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, prestigiou a aula inaugural da Universidade de Pernambuco (UPE) em Surubim, Agreste pernambucano, nesta segunda-feira (4). A cerimônia marca o resultado de uma articulação, iniciada em 2018, para a implantação do ensino superior na região.

Para Cabral, o evento é um ato histórico para a educação na região. “Passamos de uma época em que não tínhamos fardamento, merenda ou kit escolar. Agora, temos ensino integral para todos os estudantes pernambucanos. A chegada desse campus à região trará a oportunidade de construir um novo caminho para essa região”, frisou.

O superintendente destacou que é preciso aproveitar a oportunidade para desenvolver o Agreste Setentrional. “O mundo está vivendo um novo processo de industrialização, com a incorporação da transformação digital e da pauta da sustentabilidade. E a chegada desse equipamento à região é uma oportunidade que não podemos desperdiçar, com mais conhecimento, traremos novos avanços”, afirmou.

Ele disse que a luta, agora, é pela instalação da unidade física própria da UPE em Surubim e atrair outros equipamentos de ensino superior para a região, além de uma unidade do Instituto Federal.

A reitora Maria do Socorro Cavalcanti destacou que o evento foi para a implantação, de fato, do campus em Surubim. “A UPE nasceu em 1965, formada a partir da união de algumas faculdades existentes no estado. Ela, hoje, está em 12 municípios, 15 unidades de educação e 16 polos de educação à distância, impactando 80% dos municípios pernambucanos”, afirmou. A UPE oferta 3,6 mil vagas anualmente e atingiu um IGC de 4,0.

A parceria entre a UPE e a Sudene para a criação de residências tecnológicas (PE 4.0) e para a transformação digital de empresas (NE 4.0) foi destaca pela reitora. “Vamos expandir esses projetos, inclusive com ações voltadas para o polo da moda da região, que dialoga diretamente com a instalação do campus em Surubim, uma das cidades dos polos têxtil e de confecção”, ressaltou Maria do Socorro.

Campus

O campus da UPE em Surubim, localizado na Escola Técnica Antonio Farias, foi aprovado pelo Conselho Universitário em março de 2022. A unidade ofertará dois cursos: Bacharelado em Sistemas de Informação e Engenharia de Software, cada um com 30 alunos, grupo integrada por metade de surubinenses e a outra por alunos de outras cidades. A seleção será anual, pelo SSA (Sistema Seriado de Avaliação). No último dia 20, foi realizado no auditório da Escola Técnica Estadual, o acolhimento dos estudantes das primeiras turmas do Campus.

De acordo com informações da Prefeitura de Surubim, atualmente, cerca de 700 estudantes surubinenses se deslocam diariamente para outros municípios, Caruaru, Limoeiro, Vitória de Santo Antão, Carpina, Nazaré da Mata, para cursar o ensino superior. Todos recebem Bolsa do Transporte Universitário da gestão municipal.

“A nossa luta pela universidade em Surubim valeu a pena! Esse é um sonho que se realiza e que vai proporcionar um novo momento para o município, pois sabemos a transformação que a instalação de um campus promove numa região”, disse a prefeita de Surubim, Ana Célia.

Também estavam presentes no evento o vice-reitor da UPE, professor José Roberto de Souza Cavalcanti, o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Kenys Bonatti, o deputado Pedro Campos (federal), além da coordenadora de articulação política regional da Casa Civil, Joana Croaci.

Mandato

Antes da aula inaugural, Danilo Cabral fez a entrega de um trator e uma grade de aração para a população de Surubim. Os equipamentos foram adquiridos a partir de recursos de emendas parlamentares do mandato de Danilo. Ele foi deputado federal por três mandatos consecutivos e destinou mais de R$ 14 milhões em emendas para o município.

“Vamos usar esses equipamentos nos sítios, no programa Terra Pronta, beneficiando mais de duas mil famílias de agricultores rurais”, disse a prefeita de Surubim, Ana Célia. A atração está prevista para começar em meados de janeiro.

