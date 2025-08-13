A- A+

Ferrovia Danilo critica "crescimento desequilibrado" do Nordeste sem ramal pernambucano da Transnordestina Político também criticou a decisão do governo anterior, que penalizou o estado ao retirar o trecho pernambucano do projeto "no apagar das luzes" do mandato

O ex-deputado federal Danilo Cabral defendeu nesta quarta-feira (13) a retomada do projeto original da ferrovia Transnordestina durante no seminário “Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Mudará Pernambuco”, iniciativa do portal Movimento Econômico, com patrocínio do governo de Pernambuco e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que está sendo realizada em Petrolina.

Para Danilo Cabral, a conclusão da ferrovia, ligando o Piauí aos portos de Suape (PE) e Pecém (CE), pode influenciar em até 40% do Produto Interno Bruto (PIB) regional, alcançando mais de mil municípios.

"Não é justo com Pernambuco nem com o resto do Nordeste que tenhamos um crescimento desequilibrado", declarou o ex-deputado, ressaltando a importância de um desenvolvimento regional mais equitativo.

O político lembrou sua atuação como superintendente da Sudene, onde articulou a liberação de recursos para o trecho do Ceará e lutou pela retomada do ramal de Pernambuco.

Ele também criticou a decisão do governo anterior, que penalizou o estado ao retirar o trecho pernambucano do projeto "no apagar das luzes" do mandato.

Agora, Danilo Cabral defende a união de políticos, empresários e sociedade civil para garantir a obra.

Como parte de sua gestão na Sudene, Danilo Cabral também formalizou uma parceria com a UFPE para um estudo de viabilidade de um ramal ferroviário entre Petrolina e Salgueiro, visando fortalecer a logística do Vale do São Francisco, um dos principais polos de fruticultura do país

A previsão é que o estudo seja concluído no primeiro semestre de 2026.

Veja também