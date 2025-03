Danilo Cabral defende mobilização conjunta para concluir a Transnordestina

A- A+

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) participou do lançamento do Fórum Permanente de Infraestrutura, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento logístico da Região. No evento, o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, reforçou a importância da união para viabilizar a conclusão da Ferrovia Transnordestina.

Danilo Cabral fez um apelo para que as diferenças políticas fiquem de lado quando o assunto for o avanço da Transnordestina. A ferrovia, que conecta a cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, ao Porto de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, é uma obra de 544 quilômetros, dos quais 38% já estão concluídos.

A Sudene tem sido uma das principais responsáveis pelo financiamento da obra, com investimentos que ultrapassam R$ 4,2 bilhões por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), o que demonstra o compromisso da autarquia com a viabilização do projeto.

Em sua fala, Danilo Cabral enfatizou que a viabilização do trecho pernambucano exige uma ação coordenada entre empresários, governo e entidades de classe. “É preciso olhar para o futuro e apresentar os caminhos do desenvolvimento de Pernambuco. O ato de hoje é de integração, de construção de um ambiente de união e de organização da governança para materialização desta pauta. E a Transnordestina é esta obra. Por isso, temos uma legítima ansiedade de que ela seja viabilizada”, comentou. Danilo Cabral defendeu ainda que a Transnordestina não é apenas um projeto logístico, mas uma estratégia fundamental para o desenvolvimento do Nordeste.

O presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, ratificou a importância da obra para o contexto da economia não apenas da Região, mas do País. “Esse é um compromisso do governo. A obra será conduzida pela Infra, consolidando Pernambuco como um dos maiores polos de desenvolvimento do País”. Segundo Bastos, o trecho em Pernambuco deve ser concluído até 2029.

O Ministério dos Transportes anunciou recentemente novos investimentos para o projeto, com a liberação de R$ 450 milhões para o início das obras no trecho que vai de Custódia a Arcoverde e entre Cachoeirinha e Belém de Maria, ambos em Pernambuco. A contratação das empresas responsáveis por esses lotes ocorrerá em 2025, com o início das obras previsto para o primeiro semestre de 2026.

A Transnordestina, com seus 1.206 quilômetros de extensão, ligará Eliseu Martins (PI) ao Porto de Pecém (CE), atravessando 53 municípios dos estados do Piauí, Pernambuco e Ceará. Ela é considerada um projeto crucial para o escoamento da produção agroindustrial e mineral da região, além de reduzir os custos logísticos e aumentar a competitividade das cadeias produtivas nordestinas. O impacto será ainda mais expressivo quando se considera que a área de influência da ferrovia abrange 1.008 municípios, com um PIB estimado em R$ 509 bilhões, o que representa quase 41% do total da região Nordeste.

O presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, Bruno Veloso, destacou que o fórum lançado pela entidade servirá como um ambiente dinâmico de debates para impulsionar o desenvolvimento do estado, iniciando pelas obras da Transnordestina. “É um equipamento fundamental para fortalecer as cadeias produtivas do estado, gerando especialmente empregos de qualidades”. Segundo Veloso, a federação tem mapeados 20 equipamentos públicos e privados estratégicos para o estado, que somam R$ 27,6 bilhões em investimentos até 2032.

Além das autoridades da Sudene e Fiepe, o evento contou com a presença de figuras políticas de destaque, como o ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), a governadora Raquel Lyra, o senador Fernando Dueire, e o prefeito do Recife, João Campos.

