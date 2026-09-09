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Economia Danilo Cabral e Paulo Câmara articulam recursos do FNE para pequenos negócios Gestores alinham aplicação de R$ 60,9 bi para apoio a micro e pequenos empresários

O Secretário Nacional de Inclusão Socioprodutiva, Artesanato e Microempreendedor Individual, Danilo Cabral, reuniu-se com o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, nesta terça-feira (8), para traçar estratégias de ampliação e efetividade na aplicação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

O objetivo central da articulação entre o Ministério do Empreendedorismo (MEMP) e a instituição financeira é assegurar que a alocação dos R$ 60,9 bilhões previstos para 2027 beneficie prioritariamente os micro e pequenos empresários da região.

“O Nordeste é um dos maiores polos de economia criativa e empreendedora do país, e o FNE é uma ferramenta crucial de fomento. Por isso, é essencial que esses recursos cheguem a quem mais precisa, que são os pequenos e microempresários”, ressaltou Danilo Cabral.

O montante de R$ 60,9 bilhões programado pelo FNE para o próximo ano representa o maior volume orçamentário da história do fundo, registrando um crescimento de 15,9% em relação ao exercício de 2026. Do total de recursos, a previsão é que 62%, o equivalente a R$ 37,8 bilhões, sejam destinados a segmentos prioritários, como Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs), Empresas de Pequeno Porte (EPPs) e beneficiários do microcrédito produtivo.

Atualmente, o Nordeste contabiliza mais de 4 milhões de registros econômicos ativos no segmento de pequeno porte, dos quais 2,7 milhões (65,9%) correspondem a MEIs.

“Para o Nordeste, essa injeção de recursos impulsiona a geração de emprego e renda, a modernização da produção e a expansão de cadeias produtivas, criando a infraestrutura necessária para atrair novos investimentos”, pontuou o secretário.

A reunião também serviu para acompanhar os desdobramentos da adesão do BNB ao Programa Contrata+Brasil, plataforma do Governo Federal voltada à facilitação e automatização de serviços para trabalhadores autônomos e microempreendedores. Com a parceria, cerca de 300 agências da instituição financeira passam a funcionar como pontos de apoio direto para a prestação de serviços aos MEIs na ponta.

“É mais uma medida importante do BNB, em total sincronia com o Governo Federal, para incentivar quem move a economia brasileira”, concluiu Danilo Cabral.



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