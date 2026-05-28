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EMPREGOS Datafolha: 71% dos trabalhadores dizem não ter medo de perder o emprego, maior índice em 13 anos Percepção de segurança no mercado de trabalho atinge nível mais alto desde 2013 em meio a desemprego historicamente baixo, mostra pesquisa

Dos trabalhadores brasileiros, 71% avaliam não correr risco de demissão ou de ficar sem tabalho, o maior percentual registrado desde 2013 segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quarta-feira. O levantamento foi realizado em um momento em que a taxa de desocupação do país gira em torno de 6%, patamar historicamente baixo.

Outros 9% afirmam enxergar alguma chance de perder o emprego, enquanto 19% consideram o risco grande.

A pesquisa foi realizada nos dias 12 e 13 de maio, com 1.312 pessoas de 16 anos ou mais em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Participaram apenas trabalhadores formais e informais da População Economicamente Ativa (PEA), incluindo assalariados, autônomos e empresários. Desempregados, aposentados e estudantes ficaram fora da amostra.

Os números atuais estão entre os mais altos da série histórica do instituto. Percentuais acima de 70% haviam sido registrados durante o segundo governo Lula e o primeiro mandato de Dilma Rousseff. O recorde ocorreu em março de 2013, quando 75% afirmavam não ver risco de perder o trabalho.

Na pesquisa anterior sobre o tema, feita em julho de 2019, o cenário era diferente: 58% diziam não correr risco de perder o emprego, enquanto 25% enxergavam alguma possibilidade e 15% avaliavam o risco como grande. Naquele momento, a taxa de desocupação era de 11,9%.

Trabalhadores mais velhos e servidores públicos se sentem mais seguros

A sensação de estabilidade é maior entre trabalhadores com 60 anos ou mais, grupo em que 80% afirmam não correr risco de perder o emprego. Entre servidores públicos, o índice chega a 84%.

Já entre pessoas com renda de até dois salários mínimos — faixa informada no levantamento como equivalente a R$ 3.242 —, o percentual cai para 65%.

A pesquisa também mediu o medo relacionado ao desemprego. Segundo o Datafolha, 58% afirmaram que a possibilidade de perder o trabalho não lhes causa medo. Para 21%, essa é a situação que mais provoca temor, enquanto 20% disseram que o desemprego é um dos fatores que despertam esse sentimento.

Os grupos menos preocupados incluem pessoas com maior escolaridade, trabalhadores acima dos 60 anos e aqueles com renda superior a dez salários mínimos. Nessa faixa de renda, 75% dizem não ter medo de perder o emprego.

Entre os menos escolarizados, jovens de 16 a 24 anos e pessoas com renda de até dois salários mínimos, o índice cai para 50%.

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