A- A+

Evento Datagro promove seminário no Recife sobre açúcar e álcool no Norte e Nordeste Evento reuniu empresários e especialistas do setor para discutir oportunidades e desafios

Os desafios e oportunidades do setor sucroenergético nos cenários nacional e internacional foram temas do seminário Datagro Norte e Nordeste Açúcar e Etanol, realizado nesta segunda, no Mar Hotel, em Boa Viagem. O encontro reuniu empresários e especialistas do setor, incluindo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, acompanhado do diretor do grupo, Leonardo Monteiro.

Na ocasião, técnicos da Datagro apresentaram um panorama sobre as condições climáticas, as perspectivas para a safra 2025/2026, o mercado mundial de açúcar e a possibilidade de integração do setor com a pecuária, entre outras temáticas. O presidente da Datagro, Plinio Nastari, falou sobre as tendências do setor nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Sul do país, destacou que a abertura de novos mercados e a busca por alternativas sustentáveis de energia como oportunidades para os empresários do açúcar e do etanol nos próximos anos.

“As oportunidades são novos mercados, a inserção do etanol como combustível marítimo, bioplásticos, combustível sustentável de aviação, reforma de etanol para a produção de hidrogênio e ampliação da proporção da frota flex que usa hidratado. Isso é fundamental, essa proporção ainda é muito baixa, nós estamos apenas com 27% nesse momento, já tivemos quase 42% de FrotaFlex usando hidratado”, ressaltou.

Estoques

Já o head da Datagro no Recife, Bruno Freitas, foi o responsável por apresentar um panorama do mercado de açúcar no mundo. Citando a baixa nos estoques da China, ele enfatizou que o mundo confia na possibilidade de o Brasil entregar rapidamente o produto e repor possíveis faltas. “O mundo está mal acostumado com a eficiência brasileira. O Brasil pode entregar açúcar amanhã. Então, não precisa estar carregando estoque. O Brasil exporta muito mais açúcar do que o mundo, dizendo, olha, talvez não precise carregar estoque”, destacou.

Destacando Plinio Nastari como o principal cientista do setor sucroenergético do país, o presidente-executivo da Novabio NE, e presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, considerou o evento uma oportunidade de aprimorar os conhecimentos para quem atua no setor.

“A importância é o nível de atualização, que é muito necessário para quem trabalha nesse setor, já que o macroambiente, às vezes, interfere de forma muito forte, fazendo com que haja imprevisibilidades que são muito danosas para o dia a dia do setor. Acho que o Plínio Nastari e a Datagro se antecipam nas informações, procuram sempre manter o nível de informação, até pela capilaridade da Datagro, que está no Brasil todo e também em vários locais do mundo”, pontuou Cunha.





O presidente do Sindaçúcar-AL, Pedro Robério Nogueira, também participou do encontro. Representando a Usina União e Indústria, do município de Primavera, o diretor Jair Meirelles destacou que o evento ocorreu num momento oportuno, tendo em vista as adversidades que se apresentam e a necessidade de garantir os empregos.

“O evento é feito num momento muito oportuno pelas adversidades que estamos enfrentando no Brasil. Com o tarifaço, com essas divergências, para ver se a gente encontra um caminho sustentável de equilíbrio. Que o Brasil não pare e que a gente consiga produzir, manter os empregos e fazer com que a nossa economia continue girando prioritariamente, porque ela é a grande locomotiva do nosso país, segurando o bem-estar dos brasileiros”, disse Meirelles.

Palestras

O evento teve início com a palestra “Acompanhamento do Clima”, com Felipe Soares, Head Clima, sócio, Datagro Consultoria. Em seguida, o presidente Datagro, Plinio Nastari, abordou a temática “Perspectivas da Safra 25/26 nas Regiões Centro-Sul e Norte-Nordeste do Brasil”.

O evento também trouxe um debate sobre o “Mercado Mundial de Açúcar”, ministrado por Bruno Freitas, Head da Datagro Recife, sócio, Datagro Consultoria e Markets. Outro assunto foi a “Integração com a Pecuária”, com João Figueiredo, Head Pecuária, analista sênior Commodities, sócio, Datagro Consultoria.

“Um Olhar sobre Custos de Produção” foi tema da palestra de Paulo Bruno Craveiro, Analista Sênior, Datagro. Na sequência, foi a vez do painel “Avaliação Agrícola e Industrial”, com Alberto Gomes, analista sênior, Datagro Alta Performance, e Ronaldo Petri, analista sênior, Datagro Alta Performance.

Já a palestra com o tema “RenovaBio – Resultados de Certificação – BENRI” foi ministrada por Thierry Couto, coordenador de Projetos, Benri. O painel sobre “Financiamento do Setor”, com Hermelindo Oliveira, consultor Datagro Financial fechou o seminário.

Veja também