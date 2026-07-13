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Compras Datas duplas: aproveite as promoções sem cair no consumo por impulso Se por um lado campanhas como 8/8 impulsionam as vendas on-line, por outro aumentam as compras não planejadas e exigem planejamento financeiro para evitar dívidas

As campanhas promocionais mensais do comércio eletrônico conhecidas como de datas duplas (em que o dia e o mês coincidem numericamente, como 1/1, 2/2, 3/3, até 12/12), têm se consolidado como uma oportunidade para consumidores adquirirem produtos com descontos e para o varejo ampliar as vendas.

Inspiradas no Singles' Day (11/11) chinês, plataformas como Shopee, Amazon e Mercado Livre, oferecem cupons de frete grátis, descontos progressivos e ofertas-relâmpago para estimular vendas o ano todo.

Ofertas de cupons e notificações enviadas pelos sites, no entanto, estimulam um comportamento impulsivo de compra, que pode comprometer o orçamento das famílias e aumentar o endividamento. Com a popularização das compras on-line, campanhas promocionais deixaram de ser realizadas apenas na Black Friday.

Um Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil mostra que seis em cada dez brasileiros (60%) realizam compras por impulso pela internet, demonstrando que as promoções nem sempre resultam em decisões planejadas. Entre os principais motivos apontados pelos consumidores estão os preços promocionais, citados por 39% dos entrevistados, e o receio de perder uma oportunidade de compra, mencionado por 31%.

O estudo também revela que a tecnologia tem papel decisivo nesse comportamento. Mais da metade dos consumidores (53%) afirma que as notificações enviadas por aplicativos de lojas são o principal estímulo para comprar por impulso, superando anúncios em redes sociais, mensagens por e-mail e propagandas em outros canais digitais.

Planejamento

Para o economista Sandro Prado, o problema não está nas promoções, mas na falta de planejamento do consumidor. “O primeiro passo é saber exatamente quanto pode gastar sem comprometer o orçamento do mês. Depois, fazer uma lista do que realmente precisa comprar e pesquisar os preços antes de efetuar a compra. Quem chega ao período promocional já sabendo o que procura tem muito mais chances de fazer um bom negócio.”

Segundo o economista, as empresas investem cada vez mais em estratégias capazes de provocar um senso de urgência no consumidor.

“Expressões como 'últimas unidades', 'oferta relâmpago', 'só hoje' e contadores regressivos fazem parte de uma estratégia para acelerar a decisão de compra. Muitas vezes a pessoa compra com medo de perder o desconto e acaba adquirindo algo que nem precisava”, alerta.

As empresas apostam em estratégias que provocam senso de urgência, diz Sandro Prado As empresas apostam em estratégias que provocam senso de urgência, diz Sandro Prado

O economista explica que esse comportamento ocorre porque o consumidor tende a tomar decisões emocionais quando acredita estar diante de uma oportunidade única. "É importante fazer uma pausa antes de concluir a compra. Esperar alguns minutos ou até algumas horas ajuda a reduzir a impulsividade e permite avaliar se aquele produto realmente faz sentido dentro do orçamento.”

O estudante Sérgio Alex Brito afirma que costuma aproveitar promoções de data dupla porque considera que os preços ficam mais acessíveis. “Nessas datas os preços ficam melhores do que nos dias comuns. É uma boa oportunidade para comprar coisas que eu já queria e pagando menos.”



Sérgio Alex acredita nas promoções de data dupla preços ficam melhores. Sérgio Alex acredita nas promoções de data dupla preços ficam melhores.

Sérgio admite que já comprou por impulso nesse tipo de promoção, comportamento que acompanha a realidade apontada pela pesquisa da CNDL/SPC Brasil. Embora 60% dos consumidores afirmam já ter feito compras por impulso no ambiente digital, ele diz que nunca se arrependeu das aquisições que fez.

“Já aconteceu de comprar pela empolgação da promoção, mas acabei usando tudo o que comprei.”

Entre os benefícios oferecidos pelas lojas, o frete gratuito costuma ser o principal atrativo. “Às vezes, o desconto é bom, mas o frete acaba sendo caro. Quando tem frete grátis junto com a promoção, a compra fica muito mais interessante”, acrescenta. Apesar disso, o estudante reconhece que normalmente não estabelece um limite de gastos antes de acessar as ofertas e admite que as notificações enviadas pelas plataformas aumentam sua vontade de comprar, comportamento semelhante ao observado na pesquisa, na qual 53% dos entrevistados disseram ser influenciados por esse tipo de comunicação.

Falsa promoção

Além de agir por impulso, o consumidor corre o risco acreditar em descontos que são pura ilusão. Em alguns casos, o preço do produto é elevado dias antes da campanha promocional para depois ser anunciado com um desconto aparentemente elevado. Segundo Sandro Prado, pesquisar o histórico de preços é uma das formas mais eficientes de evitar promoções enganosas.

"Há sites e aplicativos que mostram a evolução do preço de um produto ao longo dos últimos meses. Isso permite verificar se o desconto realmente existe ou se o valor foi aumentado antes da promoção”, revelou Prado. Outra recomendação é comparar o preço do mesmo produto em diferentes lojas, verificar o valor do frete e observar se existem taxas adicionais que possam diminuir a vantagem da oferta.

O economista alerta ainda para um dos erros mais comuns dos consumidores: preocupar-se apenas com o valor da parcela. “Muitas pessoas olham somente a prestação e esquecem de calcular quanto vão pagar no total. Quando várias compras parceladas se acumulam, a renda dos meses seguintes já fica comprometida antes mesmo do salário entrar na conta.”

Segundo o economista, mesmo as compras sem juros representam um compromisso financeiro e precisam caber no orçamento familiar. Outro sinal de alerta é quando a compra exige utilizar o limite do cartão de crédito, recorrer ao cheque especial ou reduzir o dinheiro destinado a despesas essenciais, como alimentação, moradia, transporte e saúde.

Educação

A dona de casa Rogéria Maria da Conceição conta que aprendeu essa lição depois de aproveitar uma campanha promocional para comprar diversos utensílios domésticos.

“Na hora, parecia um ótimo negócio porque as parcelas eram pequenas. Quando chegou a fatura do cartão, percebi que havia comprometido boa parte do orçamento da minha família.”

Depois da experiência, Rogéria mudou a forma de consumir. "Hoje faço uma lista do que realmente preciso, estabeleço um limite de gastos e pesquiso bastante antes de comprar. Nem toda promoção vale a pena."

Para Sandro Prado, aproveitar promoções não significa comprar mais, mas comprar melhor. Segundo ele, algumas atitudes simples ajudam o consumidor a economizar sem comprometer as finanças. Entre as principais orientações estão definir um orçamento antes de acessar as ofertas, fazer uma lista do que realmente precisa, pesquisar o histórico de preços, comparar diferentes lojas, desconfiar de descontos muito acima da média e evitar comprar apenas porque o produto está em promoção.

Outro conselho é fazer a seguinte pergunta antes de finalizar qualquer compra. "Se esse produto não estivesse em promoção, eu compraria? Se a resposta for não, talvez o desconto esteja sendo mais importante do que a necessidade”, explicou.

Na avaliação do economista, o verdadeiro benefício das campanhas promocionais não está no tamanho do desconto, mas na capacidade do consumidor de fazer escolhas conscientes. “Economizar não é pagar menos por qualquer produto, mas comprar apenas aquilo que realmente faz sentido para sua realidade financeira, preservando o orçamento da família hoje e nos próximos meses."

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