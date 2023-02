A- A+

Economia David Malpass anuncia demissão da presidência do Banco Mundial Seu mandato, de quatro anos de duração, viu a entidade enfrentar crises mundiais como a pandemia de Covid-19 e a invasão russa da Ucrânia

O presidente do Banco Mundial (BM), David Malpass, anunciou, nesta quarta-feira (15), que deixará seu cargo à frente da instituição no fim de junho.

"Após pensar muito, decidi buscar novos desafios", disse Malpass, 66 anos, em um comunicado do banco, após informar sua decisão ao conselho de administração do BM.

"Esta é uma oportunidade para uma transição de liderança fluida, enquanto o Grupo do Banco trabalha para enfrentar os crescentes desafios mundiais", acrescentou.

Seu mandato, de quatro anos de duração, viu a entidade enfrentar crises mundiais como a pandemia de Covid-19 e a invasão russa da Ucrânia.

O BM lembrou em comunicado que Malpass "respondeu rapidamente" a esses desafios, em particular mobilizando o valor recorde de US$ 440 bilhões para responder à pandemia.

"Sob sua liderança, o Grupo do Banco mais que dobrou o financiamento climático nos países em desenvolvimento, alcançando o valor recorde de US$ 32 bilhões de dólares no ano passado", acrescentou o comunicado, em referência a Malpass.

Em uma nota aos funcionários à qual a AFP teve acesso, Malpass escreveu: "Os países em desenvolvimento em todo o mundo estão enfrentando crises sem precedentes e estou orgulhoso de que o Grupo do Banco continue respondendo com velocidade, escala, inovação e impacto".

Antes de chefiar o Banco Mundial, Malpass foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos.

