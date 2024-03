A- A+

TECNOLOGIA De 0 a 100 km/h em 1s: Tesla quer lançar "carro mais rápido do mundo" com tecnologia de foguete Elon Musk ressuscitou projeto de Roadster, que chegaria ao mercado no início de 2025 e se tornaria o carro com o recorde mundial de aceleração

Depois de várias reviravoltas no seu discurso, Elon Musk confirmou a retomada do projeto Roadster, um supercarro elétrico de que se ouviu falar pela primeira vez em 2017 e que, em teoria, seria apresentado oficialmente no final de 2024, com as primeiras entregas em 2025.

Trata-se da segunda geração do Roadster que a empresa lançou em 2008 — baseada no chassi Lotus Elise — e que deixou de produzir, em 2012, depois que a Tesla decidiu concentrar seus esforços na produção e comercialização de seu sedan Modelo S.

"Esta noite aumentamos exponencialmente os objetivos de design do novo Tesla Roadster. Um carro como este nunca foi visto ou será visto, se é que se pode chamar de carro", disse o CEO da Tesla por meio de sua conta X (antigo Twitter).

No final de 2017, Musk, junto à Tesla, apresentou o protótipo da segunda geração do Roadster e prometeu lançamento até o final de 2020. Na época, foram cobrados depósitos de até US$ 250 mil para a reserva de unidades. Foi, coincidentemente, no mesmo período em que a empresa de automóveis elétricos teve problemas de caixa para conseguir aumentar o nível de produção do seu Modelo 3.

Aparentemente quem desembolsou essas quantias terá acesso prioritário ao primeiro lote de entregas de mil unidades.

