De cada dez transações bancárias, oito já são digitais

A cada dez transações bancárias feitas no Brasil, quase oito são realizadas por meio de canais digitais, seja por mobile banking ou internet banking. Essas plataformas virtuais respondem por 77% das operações. Foi o que apontou o 2° volume da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2023 (ano-base 2022), realizada pela Deloitte.

De acordo com o levantamento, o aparelho celular é responsável por 66% das transações realizadas no Brasil no ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira durante o Febraban Tech 2023 — evento de Tecnologia da Informação (TI) que ocorre em São Paulo.

Em 2022, segundo a pesquisa, os brasileiros fizeram 163,3 bilhões de transações nos mais diferentes canais oferecidos pelos bancos — o que representou um aumento de 30% em comparação com 2021.

Foi o maior crescimento já registrado, graças, em especial, ao bom desempenho do mobile banking. Esta modalidade registrou uma alta de 54% no número de operações realizadas (107,1 bilhões).

