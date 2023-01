A- A+

Cuidados De dentro para fora: como cuidar da saúde pode auxiliar questões estéticas Um dos pilares do negócio é entender como a natureza pode promover a melhora da qualidade de vida

Um reencontro com o próprio eu para encontrar a beleza dentro de si. Essa é a proposta do Beleza Natural Um, que fornece serviços que vão além da parte estética. Ula Franco, uma das sócias da empresa, costuma dizer que é “pegar toda a atenção e cuidado que as mulheres dedicam à casa e à família e mudar a direção, destinando esse carinho a elas mesmas”, diz.

O Natural do nome também não é à toa, já que um dos pilares do negócio é entender como a natureza pode promover a melhora da qualidade de vida, através de produtos naturais. “É promover o equilíbrio natural, melhorando a saúde e, por consequência, a aparência”, complementou, salientando que procedimentos estéticos cirúrgicos e invasivos podem apresentar efeitos colaterais a longo prazo, enquanto a adoção de uma rotina de cuidados com produtos naturais só traz “benefícios colaterais”.

Cuidados pessoais, saúde e estética

Junto com Marinela Rezende, a outra sócia do empreendimento — que fica localizado na Avenida Conselheiro Aguiar, no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife —, o lema dos serviços é recuperar o interior fazendo-o resplandecer por fora.

“Nosso objetivo é a promoção da saúde como um todo, porque a gente sabe que a saúde interfere na estética e vice-versa”, alega Ula.

A empresária acredita que, cuidando de si, até mesmo o que ela oferece para as pessoas ao redor vai melhorar, porque ela estará melhor consigo mesma.

“Na hora que ela se cuida, a resposta dela para a vida como um todo será melhor, porque ela conseguirá discernir melhor”, concluiu Ula.

Serviços oferecidos

Dentre os serviços oferecidos, estão escalda pés, massagens relaxantes, estimuladores naturais para rejuvenescimento da pele e limpeza de pele.

"São tratamentos '360º', que buscam a origem de algum problema no seu corpo. Vamos além das dores, tentando entender como aquela situação ou tensão pode estar relacionada com a sua mente", explica.

Após a análise, os procedimentos são desenvolvidos exclusivamente de acordo com as necessidades do cliente.

Serviço:

Beleza Natural Um

@belezanatural.um

Av. Conselheiro Aguiar, 1881E, Boa Viagem - Recife/PE

