saúde De hipertensão a dieta personalizada, veja o que a próxima versão do Apple Watch vai indicar Dispositivo que será lançado em 2024 também vai monitorar hábitos de sono do usuário. Relógio terá 'personal trainer, que vai recomendar exercícios a partir de dados coletados

O ano de 2023 ainda não acabou e a Apple já está planejando o lançamento do seu Apple Watch de 2024. A empresa vai criar novos recursos para o relógio relacionados à saúde, incluindo um serviço de coaching pago, de acordo com fontes.

No futuro ideal da Apple, as pessoas precisarão de menos dispositivos médicos com apenas uma função, como medidores de pressão arterial e termômetros, menos coletas de sangue e menos visitas idas a consultórios.

E esse futuro pode ser muito lucrativo para a empresa: o mercado de rastreadores de saúde e fitness está crescendo rapidamente, com algumas projeções de que se tornará uma indústria de quase US$ 200 bilhões por ano em uma década.

O modelo mais recente do relógio da Apple inclui um termômetro para medir a temperatura corporal para planejamento da fertilidade, um sensor para medir os níveis de oxigênio no sangue, algoritmos para monitorar o sono e um sistema para realizar eletrocardiogramas. Para 2024, a empresa tem um roteiro atraente relacionado aos cuidados com a saúde.

De acordo com a Bloomberg, esses são as principais novas funções que o Apple Watch terá em 2024:

- Sensor para detectar quando a pressão arterial de uma pessoa está elevada

O sistema inicial não mostrará ao usuário a medição exata da sua pressão arterial, mas a empresa está trabalhando em uma versão de acompanhamento desse parâmetro. Isso será acoplado a um novo diário de pressão arterial para que o usuário possa anotar o que estava acontecendo quando foi registrada a hipertensão.

- Sistema para detectar apneia do sono

O Apple Watch vai monitorar os hábitos de sono e respiração de uma pessoa para prever se ela tem a doença. Um aplicativo recomendará, então, um acompanhamento do usuário com um médico.

- Novos recursos para transformar AirPods em aparelhos auditivos de venda livre

A empresa busca aproveitar seus populares fones de ouvido para se tornarem uma fatia do crescente espaço de aparelhos auditivos. A Apple também está trabalhando em novos recursos para os usuários testarem sua audição.

- Serviço digital de 'coaching' de saúde pago

A empresa está discutindo o uso de inteligência artificial e dados de dispositivos de usuários para elaborar exercícios individualizados e planos alimentares para os clientes.

- Recursos anti-ansiedade e de treino para seu próximo fone de ouvido Vision Pro

As primeiras considerações para o treinador virtual de saúde e fitness incluem a capacidade de gerar recomendações de alimentação, sono e exercícios a partir de dados coletados de dispositivos Apple.

