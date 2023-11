De mudança para Miami, Jeff Bezos será o morador mais rico em "bunker de bilionários"

A- A+

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, está de mudança para Miami. O empresário explicou, na semana passada, que a decisão de deixar Seattle e voltar à cidade da Flórida, onde cresceu e concluiu o Ensino Médio foi "emocional". Com uma fortuna de US$ 162,5 bilhões, segundo o ranking da Forbes, Bezos se torna instantaneamente o habitante mais rico de Indian Creek.

"Quero estar perto dos meus pais, e Lauren [Sánchez, sua noiva] e eu amamos Miami", escreveu Bezos, em postagem nas redes sociais. "Por mais emocionante que seja a mudança, é uma decisão emocional para mim".

Antes do anúncio da mudança, ele, que é a terceira pessoa mais rica do mundo, comprou uma mansão de US$ 68 milhões (mais de R$ 330 milhões, na cotação atual) em Indian Creek, uma ilha artificial conhecida como "bunker dos bilionários" na região metropolitana de Miami.

Logo depois, adquiriu a propriedade vizinha, que estava em nome de uma empresa registrada como Indian Creek #1 LLC. Pagou US$ 79 milhões pelo segundo imóvel de sete quartos e 1,7 mil metros quadrados. A repórter Katherine Kallergis, do site especializado The Real Deal, revelou que por trás da companhia está o brasileiro Leo Kryss.

O complexo reúne 30 mansões, clube de golfe e country clube, sendo considerado uma das maiores concentrações de riqueza dos EUA.



Sua nova vizinhança tem nomes como Tom Brady e Ivanka Trump, filha de Donald Trump. O local também é lar do investidor Carl Icahn e do cantor Julio Iglesias.

A propriedade foi construída em 1965 e pertencia anteriormente à MTM Star International, uma empresa ligada ao Panamá. Registros públicos mostram que a venda ocorreu em junho, mas a identidade do comprador final não foi revelada. Antes disso, a última venda registrada foi em 1982 por US$ 1,4 milhão.

Bilionário ainda estuda outras compras

O bilionário de 59 anos também está analisando outras compras na área de Indian Creek, segundo uma fonte da Bloomberg que pediu para não ser identificada. A ilha tem cerca de 40 residências, um clube de campo e seu próprio departamento de polícia.

Os valores imobiliários dispararam lá, mas também para a área sofisticada de Miami nos últimos anos, já que a região atraiu algumas das pessoas mais ricas do mundo. Ken Griffin, Dan Loeb e Josh Harris também adquiriram luxuosas mansões à beira-mar em Miami Beach desde a pandemia.

Sua compra na ilha abrange quase 864 metros quadrados, de acordo com registros de propriedade, e inclui uma piscina.

Fortuna em investimentos imobiliários

Bezos acumulou várias casas nos últimos anos, incluindo em Washington, DC, uma mansão de nove acres em Beverly Hills que ele comprou por US$ 165 milhões em 2020 e uma propriedade em Maui. Ele possui propriedades em Manhattan e Seattle, bem como um rancho de 133 mil hectares no Texas, onde fica o local de lançamento do foguete New Shepard da Blue Origin.

Seus gastos com itens ultracaros aumentaram desde que ele deixou o cargo de CEO da Amazon em 2021 e depois que se separou de sua esposa MacKenzie Scott. Ele é dono de um dos superiates mais caros do mundo, o Koru, que foi lançado este ano e custou cerca de US$ 500 milhões para ser construído.

A compra marca um retorno para Bezos, que se formou no ensino médio em Miami, depois que seu padrasto nascido em Cuba conseguiu um emprego na Flórida. Seus pais possuem propriedades em Coral Gables e Miami Beach.

Bezos participou da festa do Grande Prêmio de Miami em maio e foi flagrado naquele fim de semana com sua agora noiva Lauren Sánchez.

