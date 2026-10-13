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Agricultura De Paula: governo Lula abriu 700 novos mercados contra 241 mercados do governo anterior Segundo o ministro, o Brasil terminará o ano como o maior exportador mundial de alimentos

O ministro da Agricultura, André de Paula, disse que o Brasil alcançou 700 aberturas de mercado no governo Lula até agora. "Foram 700 aberturas de mercado contra 241 do governo anterior", afirmou De Paula, durante anúncio das 700 aberturas de mercado para produtos agropecuários, em cerimônia realizada pelo Ministério da Agricultura nesta terça-feira (13). De Paula disse ainda que o PIB agropecuário cresceu oito vezes mais no governo Lula ante o governo anterior. "Planejamos chegar a 29% do PIB agropecuário neste ano. A safra 2026/27 deve ter 366 milhões de toneladas", acrescentou.

Segundo o ministro, o Brasil terminará o ano como o maior exportador mundial de alimentos. "Exportamos US$ 169 bilhões no acumulado do ano, US$ 2 bilhões abaixo dos Estados Unidos, mas terminaremos o ano como maior exportador de alimentos", afirmou De Paula.

O ministro acrescentou ainda que a pasta seguirá avançando nas aberturas de mercado para produtos agropecuários. De Paula citou a autorização chinesa para o Brasil exportar miúdos suínos. "Em cada US$ 3 que entram no Brasil, US$ 1 vem da China. É três vezes mais que dos EUA, apontou. "Tenho otimismo que este anúncio será sucedido por novos anúncios para a agropecuária", estimou.

O ministro citou também o investimento do governo no Plano Safra "Esse governo investiu mais de R$ 610 bilhões no Plano Safra atual para agricultura empresarial e familiar. Nos quatro anos de governo Lula, foram investidos mais de R$ 1 trilhão. Isso dá conta da importância que conferimos ao agro brasileiro", defendeu.

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