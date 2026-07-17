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Fenearte De R$ 10 a R$ 100 mil: Fenearte reúne obras para todos os bolsos Da tradição do barro às grandes esculturas em madeira, a 26ª Fenearte oferece peças para diferentes perfis de visitantes e orçamentos até este domingo (19), no Pernambuco Centro de Convenções

A 26ª Fenearte, maior feira de artesanato da América Latina, segue até este domingo (19), no Pernambuco Centro de Convenções, reunindo mais de 5 mil expositores de todo o Brasil e países convidados. Entre roupas, acessórios, peças de decoração, gastronomia e obras de arte, o público encontra opções para todos os bolsos, com preços que variam de R$ 10 a R$ 100 mil.

Nos corredores do Pernambuco Centro de Convenções, é possível encontrar desde os tradicionais boizinhos de barro produzidos pela Família Zé Caboclo, vendidos por R$ 10, até o imponente Totem do Cangaço, do Mestre Roberto Vital, avaliado em R$ 100 mil. Independentemente do orçamento, a feira oferece opções para quem deseja levar para casa um pouco da cultura popular brasileira.

Os boizinhos de barro seguem a tradição criada por José Antônio da Silva, o Mestre Zé Caboclo, inspirada no reisado nordestino e em manifestações como o Bumba Meu Boi e o maracatu. As peças se destacam pela técnica de pintura dos olhos em alto-relevo, marca registrada do mestre.

Contemporâneo de Mestre Vitalino, Zé Caboclo foi um dos grandes nomes da arte popular do Alto do Moura, em Caruaru. Seu legado permanece vivo por meio dos filhos e netos, que seguem produzindo as peças e representam a família na Alameda dos Mestres da Fenearte.

Na faixa dos R$ 100, uma das opções são as xilogravuras do Mestre Wagner Porto, artista de Olinda que atua há 35 anos como xilógrafo e mamulengueiro. As obras surgiram inicialmente como complemento para seus espetáculos, mas conquistaram o público e hoje estão entre os itens mais procurados de seu estande.

Quem busca peças de maior valor agregado encontra os vestidos em renda renascença da Mestra Francisca Xukuru, estreante na Alameda dos Mestres. Produzidos com linha 100% algodão, os vestidos podem levar até cinco meses para serem concluídos, resultado de um trabalho artesanal minucioso.

Outro destaque é a Carranca-Vampiro, do Mestre Bitinho, comercializada por R$ 10 mil. Criada na década de 1970, em Juazeiro, a peça se tornou um dos símbolos da produção do artista, reunindo referências indígenas e elementos que ajudaram a consolidar um estilo hoje reconhecido em todo o Nordeste.

Entre as obras de maior impacto está o Totem do Cangaço, de Mestre Roberto Vital. Esculpida em um único tronco de madeira reaproveitada, a obra retrata personagens e cenas ligadas à história de Lampião, Maria Bonita e do cangaço nordestino. A escultura leva entre quatro e cinco meses para ser produzida e representa a proposta do artista de transformar madeira descartada em narrativas visuais.

"A riqueza da Fenearte está justamente na sua diversidade. São milhares de peças, produzidas com diferentes técnicas e materiais, que tornam a arte popular acessível a todos os públicos e valorizam o trabalho dos nossos mestres e artesãos", destaca Roberta Andrade, diretora-presidente interina da Adepe.

A variedade de técnicas, materiais e referências culturais faz da Fenearte um retrato da produção artesanal brasileira. Além de ampliar o acesso do público às obras, a diversidade de preços permite que visitantes com diferentes perfis encontrem peças que valorizam a cultura popular e a história de seus criadores.

Programação

Quem ainda não visitou a feira tem até este domingo (19) para conhecer a programação da 26ª Fenearte. O evento reúne exposições, oficinas, aulas-show de gastronomia, apresentações culturais e centenas de estandes com artesanato de todas as regiões do país.

Entre os destaques estão as Conversas Instigantes, as Oficinas Fenearte, as aulas da Cozinha Fenearte e os shows no palco Pernambuco Meu País, que recebe atrações como Maracatu Carneiro da Serra, Boi Estrelinha, A Cocada, Bloco Compositores e Foliões, Orquestra Malassombro e Flaira Ferro.

Homenagem

Com o tema "Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma", a edição deste ano homenageia artesãos que preservam a tradição do trabalho em couro e fortalecem a economia criativa do Estado. Entre os homenageados estão Zé Venceslau, Irineu do Mestre, Fafá Belém, além dos seleiros de Cachoeirinha e designers que utilizam o couro como elemento da moda autoral pernambucana.

A acessibilidade segue como uma das prioridades da feira, com visitas guiadas voltadas para pessoas com deficiência visual, pessoas surdas ou ensurdecidas e visitantes neurodivergentes.

Para facilitar o deslocamento do público, a organização disponibiliza transporte gratuito com saída dos shoppings Recife, RioMar, Plaza, Tacaruna e Patteo até o Pernambuco Centro de Convenções.

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