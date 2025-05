A- A+

EUA De saída do governo Trump, Musk fará pronunciamento a funcionários da SpaceX Ele se dirigirá aos colaboradores após lançamento do novo voo de teste da Starship

A SpaceX adiou uma transmissão ao vivo com o executivo-chefe Elon Musk para depois do lançamento planejado do foguete Starship, fabricado pela empresa, nesta terça-feira, sem dar um motivo.

O bate-papo com a pessoa mais rica do mundo agora está programado para terça-feira, às 20h, horário local, da recém-criada cidade Starbase da SpaceX no sul do Texas.



A empresa ainda planeja lançar o nono voo de teste programado de seu foguete Starship na base de lançamento próxima durante uma janela que começa às 18h30, horário local (20h30 de Brasília).

As apostas são altas depois que os voos de janeiro e março foram interrompidos poucos minutos após a decolagem, quando a espaçonave explodiu sobre o Golfo do México e causou uma chuva de detritos.

A Starship é fundamental para os planos de Musk e da SpaceX relacionados a Marte, pois o foguete deve ser a principal espaçonave para transportar pessoas ao planeta vermelho e depois trazê-las de volta à Terra. Musk declarou recentemente que a SpaceX enviará um foguete Starship a Marte em 2026 com robôs a bordo, um cronograma incrivelmente ambicioso.

A SpaceX também tem contratos com a Nasa de aproximadamente US$ 4 bilhões para levar os astronautas da agência à Lua com a Starship.

