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Negócios Debate com CEO do iFood aborda impactos estruturais das transformações digitais A crescente complexidade dos ambientes de negócios, impulsionada pela aceleração tecnológica, foi o eixo central das agendas promovidas pelo LIDE Pernambuco com Diego Barreto

A crescente complexidade dos ambientes de negócios, impulsionada pela aceleração tecnológica, foi o eixo central das agendas promovidas pelo LIDE Pernambuco com o CEO do iFood, Diego Barreto. Os encontros reuniram lideranças empresariais do estado para discutir os impactos estruturais das transformações digitais sobre competitividade, modelos operacionais e tomada de decisão.

Segundo o co-presidente do LIDE Pernambuco, Daniel Asfora, a realização das agendas está alinhada ao papel institucional da entidade.

"Nosso objetivo é qualificar o ambiente de decisão do empresariado, trazendo discussões que contribuam para uma leitura mais estruturada das transformações em curso. Em um cenário de aceleração tecnológica, a capacidade de interpretar movimentos e antecipar tendências passa a ser um fator crítico de competitividade", afirmou.

Ao longo das discussões, Barreto apresentou uma leitura baseada na dinâmica dos ciclos econômicos e tecnológicos, destacando a redução do tempo entre fases de disrupção e maturação. De acordo com o executivo, esse encurtamento exige das organizações maior capacidade de adaptação, com decisões mais rápidas e baseadas em leitura contínua de cenário.

Discussões

Nesse contexto, foi enfatizado o conceito de ambidestria organizacional, entendido como a capacidade de operar simultaneamente em dois vetores: eficiência operacional no core business e exploração de novas frentes de crescimento. A ausência desse equilíbrio, segundo Barreto, compromete a capacidade de sustentação de longo prazo das empresas.

A inteligência artificial generativa foi tratada como um dos principais vetores dessa transformação. Outro ponto abordado foi o papel estratégico dos dados e da construção de ecossistemas de inovação.

Além dos aspectos tecnológicos, foi ressaltada a importância de uma cultura organizacional orientada à experimentação e à tolerância ao erro, como condição para inovação em ambientes de alta incerteza.

A capacidade de operar em cenários de “caos controlado”, segundo Barreto, passa a ser um diferencial relevante na construção de vantagem competitiva.

*Com informações da assessoria de imprensa.

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