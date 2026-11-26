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meio ambiente Debate sobre COP31 dobra nas redes em comparação com edição de Belém após falta de acordo Falta de consenso entre os países sobre a eliminação gradual dos combustíveis fósseis provocou uma onda de frustração

Monitoramento digital feito pela Quaest mostra que a trigésima-primeira Conferência das Nações Unidas (COP), realizada neste mês na Turquia, teve crescimento de 119% em menções na comparação com a edição anterior, sediada em Belém (PA) em novembro do ano passado.

O volume passou de 1,55 milhão para 3,39 milhões durante os períodos de realização dos dois eventos. A média diária também aumento, passando de 129 mil para 242 mil, uma alta de 88%.

O levantamento analisou o impacto digital nos 23 primeiros dias de novembro deste ano. A Quaest ressalta que, apesar do aumento da repercussão, a falta de consenso entre os países sobre a eliminação gradual dos combustíveis fósseis provocou uma onda de frustração nas redes sociais.

— Enquanto aumenta a mobilização em torno da urgência climática, os países continuam encontrando dificuldades para construir consensos sobre medidas concretas.

A COP31 expôs essa distância entre o reconhecimento coletivo do problema e a disposição política e econômica de enfrentar suas causas — avalia Marina Siqueira, diretora de Sustentabilidade e Riscos da Quaest.

Os dados mostram que o tema transição energética reuniu 99 mil menções, seguido por descarbonização, com 97 mil, e financiamento climático, com 63 mil. As conversas destacaram a cobrança por recursos das nações desenvolvidas para apoiar ações de adaptação e mitigação nos países em desenvolvimento.

A pesquisa constatou que o Brasil teve "presença relevante" no debate sobre a COP31, com destaque para a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva.

O posicionamento do país sobre justiça climática, financiamento e transição energética também estiveram no debate.

"O Radar COP31 evidencia, assim, que a agenda climática ampliou sua presença no debate público, ao mesmo tempo em que permanecem desafios políticos e econômicos para transformar compromissos e discursos em ações coordenadas", avalia a Quaest.

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