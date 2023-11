A- A+

BLACK FRIDAY Debate sobre direitos do consumidor na Black Friday reúne representantes de órgãos e sociedade civil O objetivo era alertar os consumidores sobre as possíveis fraudes nesse período

Na última segunda-feira (6), o deputado estadual João Paulo Costa (PCdoB), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, realizou uma audiência pública para debater os direitos do consumidor durante a Black Friday. O evento aconteceu no auditório Ênio Guerra e contou com a presença do PROCON, Ministério Público, a OAB e a Defensoria Pública. Além disso, houve a participação de estudantes, da sociedade civil e palestrantes especialistas na temática do consumidor.

Entre os presentes que compuseram a mesa estavam o Dr. Ewerton Farias, Gerente de atendimento do Procon Pernambuco; Dra. Liliane da Fonseca Lima Rocha, Procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor; Dr. Joaquim Guerra, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-PE.

“Reunimos consumidores, órgãos que defendem o consumidor e representantes dos empreendedores que geram emprego e renda. Queremos ouvir a todos. Nosso objetivo é que os consumidores fiquem cientes dos seus direitos. Dessa forma, iremos evitar fraudes, golpes, descontos falsos e garantir compras mais seguras. Pois um consumidor com segurança vai comprar mais, trazendo desenvolvimento econômico para o nosso estado”, disse o Parlamentar.

