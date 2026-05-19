A- A+

Trabalho Debate sobre pejotização reúne especialistas e instituições no Recife Evento promovido pelo MPT-PE e OAB-PE discutirá impactos da flexibilização nas relações de trabalho

Com inscrições abertas ao público, o debate “Pejotização em Debate: Desafios para a Sociedade Brasileira” será realizado na próxima quinta-feira (21), às 14h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco (OAB-PE), no Recife. As inscrições podem ser feitas gratuitamente através do link.

A iniciativa é promovida pelo Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE) e pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco, com apoio de entidades como a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 6ª Região (Amatra VI) e a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho (ANPT).



O encontro reunirá representantes do sistema de Justiça, entidades trabalhistas, academia e movimentos sociais para discutir os impactos da pejotização nas relações de trabalho e os desafios da flexibilização trabalhista no Brasil.

Segundo os organizadores, a pejotização, prática em que trabalhadores são contratados como pessoa jurídica em vez de empregados formais, levanta questionamentos sobre a perda de garantias trabalhistas como férias, 13º salário, FGTS, previdência social e controle de jornada.

A proposta do debate é refletir sobre os efeitos sociais, econômicos e jurídicos desse modelo de contratação, relacionando o tema às discussões recentes sobre jornada de trabalho e qualidade de vida dos trabalhadores, como o debate em torno da escala 6x1.

O evento contará com representantes do MPT, da OAB-PE, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), além de pesquisadores, sindicalistas e integrantes de movimentos sociais.

Ao final da programação, será elaborada a “Carta Recife”, documento que reunirá as principais conclusões do encontro e servirá como contribuição institucional ao debate nacional sobre as relações de trabalho no país.

Veja também