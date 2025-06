A- A+

Reunião Debate sobre potencial do setor sucroenergético Representantes do Porto de Suape e do Sindaçúcar-PE se reuniram, nesta segunda, para debater a infraestrutura de açúcar e etanol e o potencial do estado nos derivados da biomassa

Representantes do Complexo Industrial Portuário de Suape e do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) se reuniram, nesta segunda-feira (9), para debater a infraestrutura de exportação de açúcar e etanol no estado e o potencial produtivo de Pernambuco nos derivados da biomassa. Entre os presentes, estavam o presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto; o presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, que comandou a reunião; e o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Projetos

Na reunião, Armando Monteiro Bisneto destacou que a governadora Raquel Lyra assinou, nesta segunda, no Palácio do Campo das Princesas, um contrato com a GoVerde Holding S.A. para instalação de uma indústria de produção de e-metanol derivado de hidrogênio verde em Suape, com investimento de R$ 2 bilhões na primeira etapa.

“É uma honra apresentar os projetos de Suape que integram desenvolvimento econômico e sustentabilidade para os representantes do setor sucroenergético. A GoVerde vem para somar a esse novo cenário, que tem um futuro muito promissor”, evidenciou Armando Monteiro Bisneto.

Encontro

O presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, ressaltou que a reunião foi de cunho técnico. O gestor da estatal pernambucana participou do evento acompanhado da equipe técnica do porto.

“Ele (Armando Monteiro Bisneto) também quis promover o encontro entre as usinas vinculadas ao Sindaçúcar, e a GoVerde, que é uma empresa que fechou contrato com o governo de Pernambuco para colaborar no desenvolvimento de um polo de e-metanol em Pernambuco, onde já existe também outra empresa aqui em nosso estado. São duas grandes empresas do e-metanol”, afirmou Renato Cunha.

Além de anunciar o novo equipamento, Armando Monteiro Bisneto também falou sobre o planejamento da infraestrutura do porto, sobretudo com relação à dragagem e novos investimentos.

“O presidente de Suape abordou sobre o ponto de vista de captar mais investimentos para Suape, pela credibilidade do complexo agroindustrial. A indústria da cana opera com etanol em Suape, e também no açúcar propriamente dito, principalmente o açúcar refinado. Pernambuco produz cerca de 1,13 milhão de toneladas de açúcar, dos quais são exportados, através dos dois portos (Suape e Recife), cerca de 800 mil toneladas de açúcar”, explicou Renato Cunha.

Também participaram do evento os diretores do Grupo EQM Leonardo Monteiro e Paulo Júlio Melo; o presidente do Grupo Olho D’Água, Gilberto Tavares de Melo; o diretor do Grupo JB Carlos Beltrão e o gestor Antônio Rogério Carneiro; o presidente da Cooperativa de Insumos Agropecuários dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (Coaf), Alexandre Andrade Lima; o acionista da Usina Laranjeiras Alexandre Pontes; o representante da Usina Petribu Thiago Siqueira; o superintendente do Sindaçúcar-PE, Marcelo Cavalcanti Guerra; o secretário-executivo de Energia da Secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico (SDEC), Guilherme de Sá; o assistente da Diretoria do Porto de Suape, Sóstenes Alcoforado; e os executivos da empresa GoVerde Holding S.A., Ricardo Junqueira e Leandro Guerrero; entre outras autoridades do setor.

