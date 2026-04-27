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Previdência Pública Debate sobre previdência dos servidores marca programação da Sala 9 no congresso da Amupe pecialistas discutem desafios e caminhos para o equilíbrio financeiro dos regimes próprios municipais durante congresso da Amupe em Recife.

A Sala 9 do 9º Congresso da Amupe, realizado em Recife, reuniu especialistas como Adilson Carlos, Mário Rattes e Allex Albert Rodrigues, sob coordenação de José Marcos Alves de Barros, em torno de um tema estratégico para os municípios: o equilíbrio dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

Durante a apresentação, especialistas como, destacaram que muitos sistemas previdenciários municipais ainda enfrentam dificuldades para alcançar equilíbrio financeiro e atuarial. Dados apresentados no encontro indicam que uma parcela significativa dos RPPS no país ainda busca esse equilíbrio, especialmente no que diz respeito à cobertura de benefícios concedidos e a conceder.

Outro ponto abordado foi a estrutura obrigatória desses regimes, como a existência de unidade gestora única, separação de contas e a necessidade de seguir normas do Conselho Monetário Nacional para aplicação de recursos. Também foi reforçada a limitação dos benefícios à aposentadoria e pensão por morte, além da fiscalização por órgãos como tribunais de contas.

A discussão também trouxe um panorama da previdência complementar dos servidores públicos no Brasil. Segundo os dados apresentados por Allex Albert (Diretor do Departamento dos Regimes Próprios de Previdências Sociais)

“Há potencial de crescimento significativo no número de participantes, embora nem todos os entes federativos tenham avançado na implementação completa dos mecanismos exigidos por lei, como a criação de fundos e adesão a sistemas complementares”, afirmou.

Além disso, foram detalhadas as etapas do programa de regularização dos RPPS, que incluem fases de diagnóstico, resolução de pendências e monitoramento contínuo. O objetivo é garantir maior governança, transparência e sustentabilidade financeira dos regimes municipais.

A apresentação evidenciou que, apesar dos avanços, ainda há desafios importantes para os municípios brasileiros no campo previdenciário. O debate na Sala 9 reforçou a necessidade de planejamento técnico e responsabilidade na gestão pública, especialmente em áreas que impactam diretamente o futuro dos servidores.

O 9º Congresso da AMUPE tem como tema “Inovação a serviço da população” e segue promovendo discussões fundamentais para o fortalecimento das políticas públicas em Pernambuco.

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