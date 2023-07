Décima edição da Feira Moda Nordeste acontece esta semana em Caruaru

A- A+

Desta terça (18) a quinta-feira (20), Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe a décima edição da Feira Moda Nordeste. O evento, que acontece no Polo Caruaru, às margens da BR-104, reúne vendedores e compradores dos setores de calçados, bolsas e acessórios. A entrada é gratuita.



A expectativa dos organizadores é de reunir um público diário de mais de 800 pessoas e gerar mais de R$ 80 milhões em negócios.



Realizada duas vezes ao ano - a primeira é em janeiro -, a feira atrai empresários e representantes de marcas de calçados e acessórios de diversas cidades do Nordeste, reunindo mais de 250 expositores, entre quase 300 marcas nacionais e internacionais.



Nestas terça e quarta-feiras, o horário é das 9h às 20h, e, na quinta, último dia, é das 9h às 17h.

