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agropecuária Décima edição de leilão de gado em Xexéu, na Mata Sul, deverá movimentar R$ 5 milhões Evento, com formato híbrido, será realizado na Agropecuária Vila Rica e receberá, neste sábado (26), cerca de 600 visitantes

A Agropecuária Vila Rica, a Agropecuária BC e a Cooperativa de Produtores do Agreste Meridional (Coopam) de Garanhuns promovem, no próximo sábado (26), o 10º Leilão União das Marcas – Edição Vila Rica e Feira de Agronegócio e Inovação de Xexéu. Em visita a Folha de Pernambuco, onde foram recebidos pelo diretor-executivo do Jornal, Paulo Pugliesi, os organizadores do evento, José Adolfo Pessoa de Queiroz, o filho dele Guilherme Pessoa de Queiroz (Vila Rica) e Beto Coutinho (BC), apresentaram as novidades da edição do leilão deste ano.

O evento, que tem apoio do governo de Pernambuco e que será realizado na Agropecuária Vila Rica, em Xexéu, às margens da BR-101 Sul, localização estratégica para receber produtores e convidados, reunirá, a partir do meio-dia, criadores, pecuaristas, compradores, parceiros e representantes do setor no maior evento agropecuário da Mata Sul pernambucana.

Com uma oferta estimada de 1,5 mil animais, o leilão terá foco exclusivo em gado de corte destinado à cria, recria e engorda, oferecendo ao mercado a oportunidade para diferentes sistemas de produção e momentos do ciclo pecuário. “A nossa expectativa é de um público de 600 pessoas”, adiantou José Adolfo. Já Beto Coutinho destacou que o leilão deverá movimentar entre R$ 4,5 milhões a R$ 5 milhões.

A união dos promotores e a Coopam, de acordo com os organizadores, transformou o evento em uma vitrine para a pecuária de corte, criando um ambiente de negócios marcado pela confiança, pela oferta de animais e pela presença de produtores que acompanham de perto a evolução da atividade.

Formato híbrido

O leilão, mantendo a tradição de inovação na comercialização, será realizado em formato híbrido. Parte dos animais será apresentada e comercializada virtualmente, permitindo que compradores de diferentes regiões participem do pregão, enquanto o evento contará com público presencial e exposição de animais.

“O leilão é com público presencial, mas com o gado virtual. Nós filmamos os animais que serão ofertados. Temos uma equipe que filma e pesa o gado nas fazendas. Os lotes serão transmitidos no telão”, acrescentou José Adolfo.

A transmissão ficará a cargo do Rural Play, pelo YouTube, permitindo que a oferta seja acompanhada por pecuaristas de Pernambuco e de outras regiões. A condução dos trabalhos será da Terra Nova Leilões, empresa responsável pela realização do pregão. Como parte da programação, será servido um almoço aos participantes, criando um ambiente de confraternização e networking.

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