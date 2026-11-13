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BRASIL Décimo terceiro vai injetar R$ 400 bi na economia e beneficiar 100 milhões de brasileiros Estudo do Dieese calcula o impacto do benefício

O pagamento do décimo terceiro (13º) salário deve injetar quase R$ 400 bilhões na economia brasileira, mais precisamente, R$ 399,1 bilhões, projeta o Dieese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.

Ao todo, 99,7 milhões de brasileiros vão receber o benefício, entre trabalhadores do setor privado com carteira assinada, empregados domésticos, aposentados e funcionários públicos. O valor injetado na economia representa cerca de 2,9% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro.

Dos cerca de 99,7 milhões de brasileiros que devem ser beneficiados com o pagamento do 13º salário, 62,5 milhões, ou 62,7% do total, são trabalhadores no mercado formal, entre eles, as empregadas domésticas com carteira de trabalho assinada, que somam 1,3 milhão de pessoas, o equivalente a 1,3% do conjunto de beneficiários.





Os aposentados ou pensionistas da Previdência Social (INSS) correspondem a 37,2 milhões de beneficiários, ou 37,3% do total. Além desses, cerca de 1,1 milhão de pessoas (ou 1,1% do total) são aposentadas e beneficiárias de pensão da União (regime próprio).

Do montante a ser pago como 13º, aproximadamente R$ 287,4 bilhões, ou 72% do total, vão para os empregados formais, incluindo os trabalhadores domésticos. Outros 28% dos R$ 399,1 bilhões, ou seja, cerca de R$ 111,6 bilhões, serão pagos aos aposentados e pensionistas. Levando em conta apenas os beneficiários do INSS, são 36 milhões de pessoas, que receberão R$ 70,8 bilhões.

Aos aposentados e pensionistas da União serão destinados R$ 12,6 bilhões (3,1%); aos aposentados e pensionistas dos Estados, R$ 20,9 bilhões (5,2%); e aos aposentados e pensionistas dos regimes próprios dos municípios, R$ 7,5 bilhões.

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