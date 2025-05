A- A+

Economia Décio Padilha discute alternativas para o futuro do Brasil no Recife Evento ocorrerá no auditório do Empresarial RioMar 05

No próximo dia 19 de maio, o projeto "Pernambuco em Perspectiva – Estratégia de Longo Prazo" promoverá um encontro para debater os desafios que o Brasil enfrenta em meio às transformações nacionais.

Com foco na Reforma Tributária e na crise fiscal estrutural, o evento contará com a presença de Décio Padilha, auditor fiscal, ex-secretário da Fazenda e ex-presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda do Brasil.

Neste encontro, serão discutidas as transformações que o Brasil vive em seu sistema tributário, com impactos diretos nas finanças públicas e nos modelos de arrecadação estaduais. O debate, promovido pela Revista Algomais e pela Rede Gestão, servirá para refletir sobre como o país pode se reposicionar estrategicamente diante desse novo cenário.

O evento ocorrerá no auditório do Empresarial RioMar 05, em Recife, com início às 19h. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever previamente pelo link.

