Decisão da Vale sobre manter ou trocar CEO poderá ser tomada até maio, diz empresa

O processo de sucessão da Vale, que poderá levar tanto à renovação do mandato do atual CEO, Eduardo Bartolomeo, quanto à sua substituição, poderá se estender até o fim de maio, informou nesta terça-feira a mineradora.

Um comunicado ao mercado divulgado pela companhia diz que “a decisão do Conselho de Administração sobre a renovação do mandato ou a escolha de sucessor poderá ocorrer até o término previsto do mandato em vigor”. O mandato de Bartolomeu vai até 26 de maio próximo.

Na semana passada, houve uma reunião extraordinária do Conselho da Vale, para tratar da sucessão. Como mostrou O Globo, o encontro terminou sem uma definição e uma nova reunião extraordinária é esperada.

O encontro da semana passada, na sexta-feira, se deu em torno da apresentação de um relatório de avaliação de desempenho de Bartolomeo. O documento sugere que seja feito um processo seletivo para o cargo, com a possibilidade de que o atual CEO participe, disse, pedindo anonimato, uma fonte que acompanha as discussões.

Janeiro foi um mês decisivo para a sucessão da Vale por causa da proximidade do fim do mandato de Bartolomeo. A possibilidade de trocar o CEO inflamou as disputas entre os acionistas da mineradora, marcadas pela necessidade de enfrentar as consequências da tragédia de Brumadinho (MG) – onde, cinco anos atrás, o rompimento de uma barragem de rejeitos deixou 270 mortos – e acirradas pela reestruturação que transformou a empresa numa corporação, sem controle definido, em novembro de 2020.

Além disso, o fim do mandato de Bartolomeo se aproxima no contexto em que a Vale ganhou um novo acionista relevante, a gigante do etanol e açúcar Cosan, com pouco menos de 5%, e em que houve mudança no Palácio do Planalto.

Desde o início do terceiro governo Lula, circula nos bastidores a informação de que o presidente gostaria de indicar o ex-ministro Guido Mantega como CEO da Vale, embora a influência direta do governo federal sobre a mineradora tenha diminuído após a reestruturação de 2020 e a saída do BNDES do capital da empresa. Mês passado, o governo federal elevou a pressão política sobre a companhia, até que, no último dia 26, sinalizou – também nos bastidores – que desistiu da ideia.

Política de sucessão

Uma definição sobre o futuro de Bartolomeo era esperada até o fim de janeiro também por causa da política de sucessão da Vale. Como divulgado pela companhia em novembro, o processo de sucessão do CEO “deve ser iniciado entre 6 e 4 meses antes do vencimento do prazo de gestão (mandato)” do atual ocupante do cargo.

O limite de quatro meses antes do vencimento do mandato de Bartolomeo era 26 de janeiro. Mesmo assim, algumas pessoas que acompanham o processo vinham ressaltando, desde meados de janeiro, que o processo poderia ser dado como iniciado – comunicado ao mercado divulgado nesta terça-feira pela Vale corrobora esse entendimento.

Conforme a política de sucessão da mineradora, o Conselho pode decidir pela renovação do mandato de Bartolomeo ou pelo “início do processo sucessório”. Na segunda opção, “deve-se realizar a contratação de empresa de padrão internacional, reconhecida por sua expertise na seleção de executivos globais”, mas o Conselho “deverá considerar os candidatos internos mapeados” para entrarem no processo de seleção.

No comunicado desta terça-feira, a Vale ressaltou, ainda, que “o processo em curso está em conformidade com as legislações aplicáveis e com as melhores práticas de governança corporativa, presentes no Estatuto Social da Companhia” e que a divulgação da decisão do Conselho sobre renovar o mandato de Bartolomeo ou indicar um substituto “observará as políticas internas e as legislações aplicáveis”.

