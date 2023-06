Decisão judicial anula registro da marca 'Brilhox' em processo movido pela 'Brilux'

A- A+

A Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte SA, fabricante dos produtos conhecidos como Brilux, obteve uma vitória judicial hoje (12) em uma decisão contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a Basy Química Indústria e Comércio Ltda. A empresa, representada pelo advogado Gustavo Escobar, solicitou a anulação do registro da marca Brilox, alegando violação do artigo da Lei de Propriedade Industrial.

Durante o processo, a empresa Brilux argumentou que "a marca Brilox tinha uma semelhança significativa com a sua própria marca, o que poderia causar confusão entre os consumidores e violar seus direitos de propriedade industrial". Além disso, foi defendido que o registro da marca contestada representava uma ameaça direta à reputação e à confiança já estabelecidas.

O advogado das Indústrias Reunidas, Gustavo Escobar, destacou a importância da decisão, enfatizando seu valor como um precedente relevante. Ele ressaltou a necessidade de proteger a propriedade intelectual como forma de preservar a reputação de uma empresa. Segundo o advogado, "a marca BRILUX é um ativo valioso, e a sentença garante sua proteção completa contra terceiros que possam tentar registrar marcas semelhantes".

A decisão proferida pela Justiça Federal resultou na anulação do registro da marca Brilhox, e a juíza fundamentou sua decisão com o seguinte argumento: "Ao analisar as marcas em questão, observa-se que elas não possuem elementos distintivos suficientes para evitar a confusão ou associação entre elas pelos consumidores. Além da semelhança visual, fonética e gráfica entre 'Brilux' e 'Brilox', elas diferem apenas por duas letras e apresentam entonação semelhante", declarou.

A sentença favorável também menciona que, em relação às regiões geográficas em que as empresas atuam, tal fato não é suficiente para refutar a inadequação do registro da marca Brilux. "De acordo com o artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), a propriedade da marca é adquirida por meio de registro devidamente expedido, garantindo ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional", acrescentou.

