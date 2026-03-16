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DIESEL Decisão sobre preço de referência do diesel sairá nesta semana, diz diretor-geral da ANP Após a divulgação, nenhum agente poderá vender diesel acima do preço de referência, segundo Artur Watt

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Artur Watt, disse que a "prioridade máxima" da agência é definir o preço de referência do diesel no âmbito da Medida Provisória 1.340, que viabilizou a subvenção do preço do diesel diante da alta do produto no mercado internacional.

Ele informou que o preço de referência será divulgado ainda esta semana, após reunião extraordinária da diretoria aprovar a nova regulamentação.

Após a divulgação, nenhum agente poderá vender diesel acima do preço de referência, disse Watt.

"A ANP está com esforço integral 24 horas para atender a MP 1340, regulamentação e implantação, e também na oscilação de preço combate ao abuso de preços", disse Watt em evento da ANP em parceria com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) sobre gás natural.

Segundo o executivo, após estabelecer o preço de referência da subvenção do diesel, a agência vai seguir todos os procedimentos necessários para receber as informações de notas fiscais de venda de diesel, como prevê a MP 1.340.



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