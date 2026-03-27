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ECONOMIA Decisão sobre subsídio de estados ao diesel importado fica adiada para segunda-feira Em reunião nesta sexta, em São Paulo, não houve consenso sobre a medida que está sendo proposta pelo Ministério da Fazenda

Foi adiada para segunda-feira a decisão se os estados vão aceitar a proposta do governo federal de subsidiar o diesel importado. Os secretários estaduais de Fazenda se reuniram por seis horas, em São Paulo, com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, mas não houve consenso. Ceron disse que as discussões avançaram e um grupo de estados já concordou com o subsídio. Mas outros secretários tinham dúvidas, que foram esclarecidas na reunião, segundo Ceron, e agora deverão consultar os governadores para decidir sobre o tema.

— Foi uma discussão de alto nível, não estamos impondo nada sobre a arrecadação dos estados, mas é preciso tomar medidas além das que já foram tomadas pelo governo federal em relação ao diesel importado. Estamos vendo aumento de preços e é preciso agir rápido — disse Ceron, lembrando que a União já isentou o diesel de PIS/Cofins, além de oferecer u subsídio de R$ 0,32 ao litro do diesel importado.

Questionado sobre quais estados aderiram, Ceron não revelou, mas disse 'há maioria', e que essa parceria é importante para evitar que esse choque de preços no diesel chegue à população via inflação. Ele disse que a União tem tomado todas as medidas ao seu alcance, mas que é preciso de uma ação coordenada e rápida, envolvendo também os estados para superar essa situação.

— Não queremos expor as razões de estado A ou B, mas criou-se uma sensibilização de que não se pode deixar a população, os produtores agrícolas e caminhoneiros de seu estado fora dessa decisão. Mas credito que foi criado um ambiente propício para avançar para a unanimidade nessa parceria — afirmou Ceron, afirmando que as principais dúvidas são operacionais, sobre valores da renúncia ou se seria possível compensar a medida de outra forma, sem usar o fundo de participação de estados e municípios.Ceron disse que se algum dos estados não aderir, a situação será levada ao presidente Lula para que se tome a melhor decisão.

Flávio Cesar de Oliveira, presidente do Comsefaz e secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul, disse que as discussões sobre quais medidas tomar sobre o diesel importado, com a inseção do ICMS sendo a primeira alternativa. Mas os secretários entenderam que essa medida não seria viável e o Ministério da Fazenda apresentou a proposta do subsídio, na sexta-feira passada.

— De lá até agora, estamos conversando com os colegas e analisando os impactos que isso traz para os estados. Abrimos essa ampla discussão ontem e hoje, havia muitas dúvidas e o encontro desta sexta foi importante já que cada secretário se posicionou, fez suas considerações e tirou dúvidas. Chegamos ao final com saldo positivo de esclarecimentos — afirmou.

No modelo proposto, estados e a União dividiriam um subsídio de R$ 1,20 ao litro do diesel importado. A União arcaria com R$ 0,60 e os estados com outros R$ 0,60, utilizando recursos do fundo de participação dos estados e municípios. A alternativa de zerar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do diesel comprado no exterior, primeira medida proposta pelo Ministério da Fazenda medida conter a alta dos preços dos combustíveis no país, não avançou.

A redução do ICMS seria temporária, até 31 de maio, no mesmo período da desoneração de PIS/Cofins já implementada pelo governo federal. A medida prevê uma renúncia estimada em R$ 3 bilhões por mês.

Os estados estavam divididos em apoiar esse subsídio. Apoiaram a proposta inicialmente estados governados pelo PT, como Bahia, Piauí e Ceará, por exemplo. Também estados que têm grande produção agro, com uso intensivo de diesel, como Pará (MDB) e Maranhão (PSB), se manifestaram favoravelmente mesmo sendo governados por utras legendas.

Alguns estados haviam citado a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como obstáculo para aderir à medida, já que ela exige fonte de compensação em caso de renúncia de recursos. São Paulo que é governado por Tarcisío de Freitas (Republicanos) e o Distrito Federal, governado por Ibaneis Rocha, que fazem oposição ao governo federal, demonstraram resistência.

O tema havia sido discutido em uma reunião preparatória do Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda (Comsefaz), na quinta-feira, mas não houve acordo. Novamente o tema voltou à pauta nesta sexta-feira, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que é composto por secretários de finanças dos estados e presidido pelo Ministério da Fazenda.

Durante as dicussões do Comsefaz alguns estados se recusaram a abrir mão de receita. Diferente da União, que pode emitir dívida através do Tesouro Nacional para obter recursos, os estados dependem diretamente da arrecadação de impostos para custear programas sociais e despesas administrativas. O ICMS é a maior fonte dessa receita, sendo que os combustíveis equivalem a 20% a 30% desse montante, dependendo do estado. Portanto, o impacto financeiro é grande para alguns entes. Rio de Janeiro e São Paulo, que são produtores de petróleo, recebem royalties e podem compensar parte dessa renúncia.

O diesel aumentou mais 20% nos postos de combustíveis desde o início dos conflitos no Oriente Médio, há cerca de um mês. O valor médio passou de menos de R$ 6 por litro para aproximadamente R$ 7,20, exatamente em período de colheita da safra de soja e do plantio do milho.

O secretário de Petróleo e Gás da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Renato Dutra, afirmou ontem que não há risco de desabastecimento de diesel no país, apesar das tensões internacionais. Segundo ele, o Brasil conta com oferta suficiente para atender à demanda nos meses de março e abril, com fluxo garantido tanto pela produção interna quanto pelas importações.

O secretário também ressaltou a atuação das forças-tarefas de fiscalização lançadas pelo governo a partir de 9 de março, com participação de órgãos como Polícia Federal, Ministério da Justiça e Senacon. As operações ocorreram em 50 cidades de 12 estados e resultaram na fiscalização de 342 agentes regulados, incluindo 78 distribuidores. Desses, 16 foram autuados por prática de preços abusivos, com casos em que a margem de distribuição superou 270% em uma semana.

Nesta sexta, a Polícia Federal faz a "Operação Vem Diesel", com foco na fiscalização de postos de combustíveis em onze estados e no Distrito Federal. A ação ocorre no momento em que o governo tenta conter a alta no preço dos combustíveis em decorrência da alta no petróleo provocada pela Guerra no Irã. A suspeita é que haja crimes contra a ordem tributária, econômica ou contra as relações de consumo.

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