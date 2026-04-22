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Encontro "Decisões iniciais definem margem na incorporação", apontam especialistas durante encontro do LIDE O debate reuniu executivos do setor para discutir eficiência, governança e principais gargalos

A construção da margem na incorporação imobiliária está diretamente ligada à qualidade das decisões tomadas nas fases iniciais dos projetos, e não apenas ao preço de venda, segundo especialistas reunidos em encontro do LIDE Construção.

O debate reuniu executivos do setor para discutir eficiência, governança e os principais gargalos que impactam a rentabilidade dos empreendimentos.

De acordo com Ricardo Locatelli, diretor sênior da Alvarez & Marsal, ainda é comum no mercado o desenvolvimento de projetos sem validação técnica e financeira adequada, o que compromete resultados ao longo da execução.

“A engenharia não deve atuar apenas para viabilizar o que foi decidido, mas para qualificar a decisão desde o início, com base em critérios técnicos, dados e visão de execução”, afirmou.

O encontro destacou que a baixa integração entre áreas como produto, engenharia, orçamento e planejamento contribui para retrabalhos, aumento de custos e perda de eficiência. Nesse cenário, o preço de venda muitas vezes incorpora riscos não mapeados, reflexo da falta de maturidade das informações no momento da decisão.

Complementando a análise, Lucas Ffaf, da Projeto 5D, ressaltou o papel estratégico da compatibilização de projetos para reduzir inconsistências e garantir maior previsibilidade financeira.

A adoção de práticas como padronização orçamentária, cronogramas integrados e gestão de riscos também foi apontada como essencial para fortalecer a governança e apoiar decisões mais assertivas.

“Em um ambiente de maior competitividade e pressão por custos, a conclusão do encontro foi clara: empresas que estruturam melhor seus processos, integram suas áreas e antecipam decisões técnicas conseguem preservar margem e manter vantagem no mercado”, ressalta Daniel Asfora, co presidente do Sistema LIDE Pernambuco.

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