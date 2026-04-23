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mercado imobiliário Decisões iniciais definem margem na incorporação, dizem especialistas em encontro do LIDE Construção Encontro também destacou que a baixa integração entre produto, engenharia, orçamento e planejamento traz desafios como o aumento de custos e a perda de eficiência

A construção da margem na incorporação imobiliária está diretamente ligada à qualidade das decisões tomadas nas fases iniciais dos projetos, e não apenas ao preço de venda, segundo especialistas reunidos em encontro do LIDE Construção. O debate reuniu executivos do mercado imobiliário para discutir os principais gargalos que impactam a rentabilidade dos empreendimentos.

De acordo com Ricardo Locatelli, diretor sênior da Alvarez & Marsal, ainda é comum no mercado que haja o desenvolvimento de projetos sem validação técnica e financeira adequada, o que compromete resultados ao longo da execução.

“A engenharia não deve atuar apenas para viabilizar o que foi decidido, mas para qualificar a decisão desde o início, com base em critérios técnicos, dados e visão de execução”, afirma Locatelli.

O encontro também destacou que a baixa integração entre áreas como produto, engenharia, orçamento e planejamento traz desafios como o aumento de custos e a perda de eficiência. Nesse cenário, o preço de venda de projeto imobiliários muitas vezes incorpora riscos não mapeados.

“Em um ambiente de maior competitividade e pressão por custos, a conclusão do encontro foi clara: empresas que estruturam melhor seus processos, integram suas áreas e antecipam decisões técnicas conseguem preservar margem e manter vantagem no mercado”, ressalta Daniel Asfora, co-presidente do Sistema LIDE Pernambuco.

*Com informações da assessoria

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