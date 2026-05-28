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receita federal Declaração de imóveis no IR 2026 exige atenção com locações, financiamentos e ganho de capital Novas ferramentas têm ampliado fiscalização sobre operações imobiliárias

O avanço das ferramentas de fiscalização da Receita Federal tem ampliado o controle sobre operações imobiliárias realizadas pelos contribuintes brasileiros. Na declaração do Imposto de Renda 2026, informações relacionadas à locação, compra, venda, usufruto e financiamento de imóveis passaram a exigir atenção ainda maior para evitar inconsistências e risco de cair na malha fina.

O cruzamento de dados entre sistemas como o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) fortaleceu a capacidade de monitoramento da Receita sobre movimentações patrimoniais e rendimentos obtidos com imóveis.

Segundo Thiago Bezerra, advogado especialista em Direito Imobiliário do Urbano Vitalino Advogados, o cenário exige mais cautela dos proprietários e investidores. “As novas ferramentas de fiscalização e o avanço do cruzamento de dados reforçam a importância de uma análise jurídica e tributária adequada sobre locações, usufruto, cessões gratuitas e operações de compra e venda de imóveis”, afirma.

Os rendimentos obtidos com aluguel seguem entre os principais pontos de atenção na declaração. Os valores recebidos por locação são tributáveis e precisam ser corretamente informados pelo contribuinte. Nos casos de aluguel pago por pessoa física, o recolhimento do imposto deve ser realizado mensalmente por meio do Carnê-Leão. Já quando o pagamento é feito por pessoa jurídica, a retenção do imposto ocorre diretamente na fonte.

A tributação também pode variar conforme o volume patrimonial e a renda anual do proprietário. Contribuintes com até três imóveis e renda anual inferior a R$ 240 mil permanecem, em regra, submetidos ao modelo tradicional do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Porém, quem ultrapassar esses limites poderá ficar sujeito, além do IR, à incidência da nova tributação sobre consumo, envolvendo IBS e CBS, sobre receitas de locação.

Outro ponto que ganhou relevância em 2026 envolve imóveis cedidos gratuitamente para familiares ou registrados com usufruto. “A Receita Federal passou a exigir a identificação dessas operações na ficha “Bens e Direitos”, ampliando o cruzamento de informações com cartórios e instituições financeiras”, afirma o advogado.

De acordo com Thiago Bezerra, a mudança amplia a atenção sobre patrimônios familiares. “Esses imóveis cedidos gratuitamente poderão ser analisados sob a perspectiva do chamado aluguel presumido, mecanismo pelo qual a Receita poderá atribuir valor econômico ao uso gratuito do bem”, explica.

A venda de imóveis realizada em 2025 também exige análise detalhada para o correto cálculo do ganho de capital e eventual incidência de imposto. Questões como o imóvel ser o único bem do contribuinte, ter valor inferior a R$ 440 mil ou o reinvestimento do valor em outro imóvel residencial no prazo de até 180 dias podem garantir isenções previstas em lei.

A legislação prevê hipóteses específicas de isenção do Imposto de Renda sobre ganho de capital, especialmente para imóveis adquiridos antes de 1969, venda de único imóvel residencial até R$ 440 mil, desde que o contribuinte não tenha vendido outro imóvel nos últimos cinco anos, e reinvestimento do valor obtido na compra de outro imóvel residencial no Brasil dentro do prazo legal. “Nesses casos de reinvestimento, a isenção poderá ser total ou parcial, dependendo do valor efetivamente aplicado na nova aquisição. Além disso, o benefício só pode ser utilizado uma vez a cada cinco anos”, destaca Thiago.

Além das operações de compra e venda, o preenchimento correto de imóveis financiados também merece atenção especial na declaração deste ano. Diferentemente de outros tipos de empréstimos, o financiamento imobiliário não deve ser informado na ficha “Dívidas e Ônus Reais”, mas sim em “Bens e Direitos”.

O contribuinte deve declarar apenas o valor efetivamente pago até 31 de dezembro de 2025, incluindo entrada, parcelas quitadas e eventuais valores do FGTS utilizados na aquisição ou amortização da dívida. O valor total do imóvel não deve ser informado. “O preenchimento correto da ficha de ‘Bens e Direitos’ é fundamental para evitar divergências no cruzamento de dados da Receita Federal com cartórios e instituições financeiras”, ressalta Bezerra.

Na discriminação do bem, a Receita exige informações detalhadas, como nome e CPF ou CNPJ do vendedor, dados da instituição financeira, número do contrato de financiamento, quantidade de parcelas e forma de aquisição. Também é necessário selecionar corretamente o código correspondente à natureza do imóvel.

Caso o financiamento tenha sido iniciado em 2025, o campo “Situação em 31/12/2024” deve permanecer zerado, enquanto em “Situação em 31/12/2025” deve constar a soma de todos os valores efetivamente pagos no período. Despesas com corretagem também precisam ser declaradas separadamente na ficha “Pagamentos Efetuados”, utilizando o código específico para corretor de imóveis.

Para Thiago Bezerra, a correta estruturação das informações se tornou indispensável diante da modernização do sistema de fiscalização. “A correta declaração dessas operações contribui para a mitigação de riscos fiscais, patrimoniais e sucessórios perante a Receita Federal.”

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