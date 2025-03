A- A+

Economia Declaração pré-preenchida do IR com dados parciais já está disponível Contribuinte pode acessar rendimentos e importar informações de 2024

Apesar do atraso no fornecimento neste ano, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) está parcialmente disponível a partir desta segunda-feira (17). Os contribuintes podem acessar os rendimentos de 2024 e importar as informações da declaração do ano anterior, como identificação e endereço.

Segundo a Receita Federal, nesta etapa inicial, a declaração pré-preenchida inclui informações como rendimentos e pagamentos, obtidos pelo Fisco pelos seguintes documentos:

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf);

Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob);

Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed);

Carnê-Leão Web.

A declaração pré-preenchida parcial também tem os seguintes dados:

rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave;

códigos de juros;

restituições recebidas no ano-calendário.

Até o dia 1º de abril, a Receita incluirá gradualmente dados na declaração pré-preenchida, entre os quais:

saldos bancários;

investimentos;

imóveis adquiridos;

doações realizadas no ano-calendário;

criptoativos

contas bancárias e ativos no exterior;

contribuições para a previdência privada.

Tradicionalmente fornecida no primeiro dia de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, a declaração pré-preenchida neste ano atrasou por causa da greve dos auditores-fiscais da Receita. Além de acelerar o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda, a versão pré-preenchida dá prioridade no recebimento da restituição.

O prazo de envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 começou nesta segunda-feira (17) e vai até 30 de maio, às 23h59min59s. A Receita recomenda aos contribuintes que tenham toda a documentação em mãos para comparar com os dados fornecidos na pré preenchida. Em caso de divergências, o contribuinte deve preencher as informações dos documentos.

A Receita Federal espera receber, neste ano, 46,2 milhões de declarações. O número representa alta de 6% em relação ao número de entregas em 2024.

