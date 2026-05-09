Sáb, 09 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado09/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
IMPOSTO DE RENDA

Saiba como declarar ganhos com aluguel e imóveis no Imposto de Renda

Há diferença entre aluguel pago por pessoa física ou empresa

Reportar Erro
Saiba como declarar ganhos com aluguel e imóveis no Imposto de RendaSaiba como declarar ganhos com aluguel e imóveis no Imposto de Renda - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Se o contribuinte recebe dinheiro de aluguel, seja como renda extra ou principal fonte de sustento, precisa declarar à Receita Federal. E a forma como esses valores são declarados depende de algumas variáveis. Uma delas é relacionada ao inquilino. 

Pessoa física
No caso do inquilino ser pessoa física, os valores devem ser lançados na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física".

O imposto devido deve ser pago mensalmente pelo sistema chamado Carnê-Leão, que é uma forma de antecipar Imposto de Renda quando se recebe valores de pessoas físicas ou do exterior 

Pessoa Jurídica
Se o aluguel é pago por uma empresa, a declaração vai na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”.

Se você não preencheu o Carnê-Leão, tenha calma porque nem tudo está perdido. O próprio programa da Receita Federal calcula o valor devido na declaração.

Vale lembrar que é possível deduzir do valor recebido com aluguel algumas despesas como IPTU, condomínio e taxa de administração da imobiliária. É preciso guardar todos os comprovantes dessas despesas. 

Leia também

• Petróleo a US$ 100 pode gerar US$ 11,2 bi extras no fluxo cambial em 2026, estima Warren

• Receita, PF e MP deflagram operações para desarticular organização que fraudava fisco

• Receita lança plataforma para consulta de dados fiscais e financeiros de empresas

Imóveis 
Além dos ganhos com aluguel, os imóveis devem ser declarados. Veja algumas orientações: 

Imóveis devem ser declarados na ficha "Bens e Direitos", com o valor de aquisição e eventuais reformas. Não é o valor de mercado. Para imóveis adquiridos em 2024, o contribuinte deve informar a data, o valor e a forma de pagamento.

Herança:móveis recebidos por herança entram na declaração do falecido ou pelo valor de transmissão

Doação: imóveis recebidos por doação são declarados com o valor do instrumento de doação

E se o imóvel tiver sido vendido, é também preciso declarar a transação.

Se a venda foi feita por um valor maior do que o da aquisição, o lucro é passível de cobrança de imposto, com uma alíquota que varia entre 15% e 22,5%. Nesse caso, o programa da Receita faz, automaticamente, o cálculo do imposto devido.

Mas também há casos de venda de imóveis em que as pessoas estão isentas de pagar imposto.

São eles: venda de imóveis no valor inferior a R$ 440 mil, a venda de um imóvel comprado até o ano de 1969 e se a pessoa usar o dinheiro para comprar outro imóvel em até 6 meses após a venda.
Lembrando que imóveis financiados devem ser declarados pelo valor pago até o fim de 2025. 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter