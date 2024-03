A- A+

RECIFE Por meio de campanha de doação do imposto de renda, Imip busca revitalizar HGP Projeto tem como meta arrecadar fundos para ajudar Hospital Geral de Pediatria, que conta com 134 leitos de enfermaria pediátrica clínica

A população que começou a declarar o Imposto de Renda 2024, inicado nesta sexta-feira (15), também pode aproveitar a ocasião para fazer uma boa ação. Parte desse valor pode ser destinado ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, ajudando a instituição a revitalizar o Hospital Geral de Pediatria (HGP). Criada em 1960, a unidade de saúde conta com 134 leitos de enfermaria pediátrica clínica e atende crianças de Pernambuco e de outros estados do Norte e Nordeste.

Qualquer pessoa física, que tem imposto a pagar ou restituição a receber, pode doar diretamente no programa de Imposto de Renda. É importante destacar que o doador não pagará imposto a mais e nem terá a restituição diminuída.

Ao escolher fazer o bem, você terá a opção de destinar até 3% do imposto ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA). Esse fundo é criado pelos municípios com o objetivo de financiar políticas, programas e ações voltadas para a promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Referência em emergência pediátrica, o Imip possui a maior quantidade de leitos de UTI neonatal no Nordeste, incluindo uma unidade de alto risco. Em 2023, foram realizados mais de 29 mil atendimentos no Banco de leite Humano, mais de 15 mil internamentos pediátricos e mais de 4 mil partos. O instituto é reconhecido como o primeiro hospital do Brasil a receber o título de “Hospital Amigo da Criança”, concedido pela Organização Mundial de Saúde/Unicef e Ministério da Saúde.

Confira o passo a passo para realizar a doação:

1 - Em “Opção pela Tributação”, escolha a declaração completa (“Por Deduções Legais”).

2 - Em “Fichas de Declaração”, escolha a opção “Doações Diretamente na Declaração”. Em seguida, clique em “ECA” e em “novo”.

3 - Ao chegar em “Tipo de Fundo”, selecione o “Fundo Municipal UF Pernambuco, Recife”. Em “Valor disponível para doação”, será o próprio programa que indicará o limite disponível para doar. Escolha o valor, digite no espaço e clique em “OK”.

4 - Ao confirmar o valor, o programa emitirá o “Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). Na opção “imprimir”, clique em “Darf - Doações Diretamente na Declaração - ECA”. Em seguida, clique em “OK” para imprimir.

5 - É obrigatório, após a conclusão do processo, enviar o comprovante do Darf para o e-mail: [email protected]. Somente assim, o Imip poderá solicitar o repasse desse valor para a instituição.

Em caso de dúvida, entre em contato através dos números: (81) 9.9647.5273 ou 2122.4704

Veja também

FGTS Governo deve enviar ao Congresso projeto com fim do saque-aniversário do FGTS ainda este mês