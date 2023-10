A- A+

NATAL Decoração de Natal do Shopping Tacaruna encanta público de todas as idades Com o tema "Reino Fantástico do Natal", mall também oferece atrações temáticas gratuitas

O Natal, uma das épocas mais esperadas do ano, está chegando e o Shopping Tacaruna já entrou no clima da festa. O público que frequenta o mall pode sentir a magia natalina por lá, com a linda decoração montada na Praça de Eventos, que este ano tem como tema “Reino Fantástico do Natal” e a borboleta de luz, como protagonista, transmitindo a mensagem da transformação. Ela está presente na decoração e foi o elemento utilizado para criar o enredo e dar destaque ao Natal do Tacaruna.

A inauguração oficial da temporada de Natal do Shopping Tacaruna será neste sábado (28 de outubro), às 17h, com a tradicional chegada do Papai Noel, na Praça de Eventos. O público também vai se emocionar com uma linda apresentação natalina do maestro Spok. O acesso é gratuito. A decoração de Natal ficará disponível para visitação até o dia 02 de janeiro de 2024.

A concepção cênica e montagem da decoração de Natal leva a assinatura da Cipolatti, a maior empresa do Brasil no segmento de decoração natalina, que este ano traz um tema inédito, desenvolvido especialmente para o Tacaruna. A superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda, destaca que o sentido do Natal é o amor, um amor que constrói, que edifica as relações, que transforma as pessoas e o mundo. “As borboletas, presentes no Reino Fantástico do Natal representam essa transformação, a transformação dos bons sentimentos. Por isso, Papai Noel decidiu enviar borboletas de luz para o Tacaruna e fundar o Reino Fantástico do Natal. Um lugar para celebrar a bondade, a empatia, o amor e a alegria. E para fazer a luz da transformação brilhar ainda mais no coração das pessoas de todas as idades”, ressalta.

O investimento do Tacaruna para o Natal 2023 é de R$ 2,3 milhões. “Nossa expectativa para este Natal é um incremento de 12% nas vendas e 10% no fluxo de clientes em relação a 2022”, informa Sandra Arruda.

Para os clientes que preferem a praticidade de comprar sem sair de casa, há o tacarunaonline.com.br, plataforma de vendas digital do Shopping Tacaruna, que conta com a participação de 99 lojas físicas do mall. O público pode fazer compras de diversos segmentos num só pedido, com entrega no endereço indicado, com frete grátis. As compras realizadas em diferentes lojas também podem ser parceladas com valor mínimo de R$50,00, exceto para compras de alimentos.

Na decoração da Praça de Eventos, o destaque são as três torres e uma árvore de Natal principal com 10m de altura, toda decorada e iluminada com borboletas em LEDs. Na base de árvore, haverá um piso de espelhos e LEDs, formando um caleidoscópio. As torres também trazem interatividade, uma delas tem um escorregador e em outra um escorrego. O acesso aos brinquedos é gratuito.

Entre os detalhes da cenografia estão dois tuneis de luzes, esquilos de fibra revestido com pelúcia, um trenó com renas e uma carruagem britânica para os visitantes tirar fotos. Animais de bosque, duendes, papai noel e rena animatrônicos também compõem a cenografia. Em contraponto a decoração lúdica há também um tradicional presépio Natalino que está instalado também na Praça de Eventos, mas, em cenário diferente.

Foto com o Papai Noel

O público que for ao Tacaruna, a partir de 28 de outubro, poderá visitar o trono do Papai Noel, localizado no piso térreo, próximo ao Restaurante Outback, e tirar foto com o bom velhinho. No ambiente, há um espaço dedicado aos pets, para que eles também possam fazer uma foto natalina. A foto com o Papai Noel poderá ser feita todos os dias, das 12h às 20h, até o dia 24 de dezembro.

Atrações no Rooftop e Iluminação externa

As atrações de Natal do Tacaruna também estarão presentes no Rooftop do mall, espaço de lazer e entretenimento ao ar livre, localizado na cobertura do Edifício Garagem. O palco do espaço vai sediar uma apresentação natalina, com assinatura da Humantoche Produções, do primeiro domingo de novembro (04) até o domingo que antecede o Natal (17 de dezembro), com início às 17h. Com aproximadamente 45 minutos, o musical é livre para todas as idades. O acesso é gratuito, sujeito a capacidade máxima do espaço.

Em um lindo dia de inverno, onde todo o Reino Fantástico do Natal se prepara para receber a majestade, o Rei Noel, um duende muito malvado, mal-educado e ainda assim engraçado, quer arruinar a festa tão esperada com seus planos terríveis. Mas, graças à Borboleta Luz com seu brilho reluzente e ajuda de todo o Reino, conseguem tocar o coração do malvado e transformá-lo em um ser de luz, amor e bondade.

Ainda no Rooftop, haverá uma árvore de Natal com aproximadamente 17m de altura, decorada com lâmpadas de LEDs, completando a beleza e o encanto do Natal. No local, os visitantes também poderão fazer fotos com a árvore iluminada. Uma caixa cênica Instagramável com uma borboleta iluminada, também estará presente no piso E6, próximo ao Taca Land Park levando a magia do Natal para o espaço.

O encanto do Natal também estará refletido na fachada externa do Shopping Tacaruna, com o tema Sagrada Família. O projeto é da Fábrica de Luz, empresa com sede em Goiás. A inauguração também será no dia 28 de outubro.

Veja também

Imposto Predial Territorial Urbano População tem até o dia 31 deste mês para incluir CPF em Notas Fiscais e garantir desconto no IPTU