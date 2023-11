A- A+

Natal Decoração natalina no Plaza Shopping tem café da manhã com o Papai Noel e trono para foto com pets Com o tema "Ateliê do Noel", a decoração com árvore temática será inaugurada nesta quinta-feira (9), a partir das 9h

A partir desta quinta-feira (9), o Plaza Shopping, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, promoverá diversas atividades natalinas para pais e filhos, com destaque para o Café da Manhã com o Papai Noel.



Com o tema “Ateliê do Noel”, a decoração com árvore temática será inaugurada a partir das 9h. A programação contará com apresentação de corais infantis com alunos de escolas recifenses.



A passarela, no piso L3, terá mini lounges com árvores de Natal, caixas de presentes e ursos com instrumentos musicais, além de walls com mini lâmpadas.



Já o “Ateliê Caixa de Música e Bonecas”, com uma árvore de Natal gigante, labirinto e escorregador, e o Ateliê Ferrorama, serão montados no piso L4. No mesmo espaço, estará localizado o trono do Papai Noel.



O bom velhinho vai receber a visita das crianças em novembro, de sexta a domingo, e, em dezembro, todos os dias da semana, das 14h às 20h, com intervalo nos horários da 17h e 18h. No local, haverá, ainda, troninho para que os pets sejam acomodados e possam ser fotografados no cenário com os seus tutores.

“Buscamos vários elementos, dos clássicos aos modernos, para que todos possam desfrutar da interação e garantir momentos realmente especiais; afinal, o Natal é uma comemoração diferente de todas as outras. Sugere detalhes mais afetivos e imersivos”, destaca a gerente de Marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

A novidade deste ano será o Ateliê do Noel no Jardim do piso L2. A partir do dia 23 de novembro, das 15h às 21h, as crianças serão recebidas por um holograma do Bom Velhinho e convidados a colaborar na preparação dos presentes das crianças que enviarem cartinhas pedindo presentes, com direito a um certificado de Ajudante do Noel.



Já no Ateliê Interativo, a meninada poderá participar de vários jogos e atividades práticas que estimulam o desenvolvimento cognitivo. Há opções para crianças com até três anos e outras para quem tem entre 4 e 11 anos. Os ingressos para as atividades custarão a partir de R$ 20 para cada experiência. Os ingressos são vendidos no plazaonline.com.br ou na bilheteria local.



O “Café da Manhã com o Noel” acontecerá nos dias 2 e 3, 9 e 10 de dezembro, das 9h às 11h, na Praça de Alimentação, no piso L5, que contará com apresentações musicais, cenografia, atores caracterizados, e comidinhas temáticas em mesa posta.

O Café da Manhã terá capacidade de 100 pessoas por dia. Para garantir o ingresso, será preciso apresentar, no SAC do Shopping, no piso L3, cupons fiscais das lojas do Plaza (a cada R$ 100) mais R$ 40 (meia-entrada), R$ 50 (social + 1kg de alimento) ou R$ 80 (inteira). O número de ingressos será limitado a quatro por pessoa/CPF. Disponível a partir de 16 de novembro no SAC ou Plaza Online.

Decoração natalina do Plaza. Foto: Fernanda Acioly/Divulgação

Corais natalinos

Crianças de mais de 25 escolas do Recife se apresentarão de 23 de novembro a 16 de dezembro, no jardim do piso L2, das 17h às 20h. O acesso será gratuito. O objetivo será dar visibilidade e incentivar projetos de iniciação musical na infância, como a formação de corais. A programação completa e as instituições participantes podem ser conferidas no site do shopping. Para mais informações e atualizações sobre o fim de ano no Plaza Shopping, confira no Instagram@plazacasaforte e o no site www.plazacasaforte.com.br.

Serviço:

Decoração Ateliê do Noel

Quando: de 9 de novembro a 31 de dezembro

Funcionamento: todos os dias no horário de funcionamento do Shopping

Acesso: gratuito

Ateliê do Noel no Jardim

Quando: de 23 de novembro a 23 de dezembro

Funcionamento: de quinta a domingo, ao longo do mês de novembro, e de domingo a domingo, em dezembro

Horário: das 15h às 21h

Acesso:

Ateliê Imersivo: R$ 30 (criança pode entrar com um responsável)

Ateliê Interativo (de 1 a 3 anos): R$ 20

Ateliê Interativo (a partir de 4 anos): R$ 20

Venda de ingressos no plazaonline.com.br ou na bilheteria no local

Café da Manhã com o Noel

Quando: dias 2, 3, 9 e 10 de dezembro

Horário: das 9h às 11h

Local: Praça de Alimentação (piso L5)

Ingressos:

Para garantir o ingresso, é preciso apresentar cupons fiscais das lojas do Plaza (a cada R$ 100) e mais R$ 40 (meia-entrada), R$ 50 (social + 1kg de alimento) ou R$ 80 (inteira) no SAC do Shopping, no piso L3. O número de ingressos será limitado a quatro por pessoa/CPF. Disponível a partir de 16 de novembro no SAC ou Plaza Online.

Corais natalinos

O que: apresentações musicais de corais infantis

Quando: de 23 de novembro a 16 de dezembro, das 17h às 20h

Local: jardim do piso L2

Acesso: gratuito

