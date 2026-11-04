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escala 6x1 Decreto do fim da escala 6x1 deve ser publicado na segunda-feira, diz ministro Texto deve orientar implantação dos novos modelos de jornada por setor, segundo Luiz Marinho. Proteção contra assédio eleitoral também é prioridade do ministério

O governo pretende publicar na próxima segunda-feira o decreto que regulamentará o fim da escala de trabalho 6x1, segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

A afirmação foi feita durante coletiva com jornalistas para apresentação do balanço de vagas formais criadas em setembro, medidas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do ministério.

Segundo Marinho, a medida deverá estabelecer um processo coordenado de transição para os novos modelos de jornada, considerando as particularidades de cada setor da economia.

— Pretendo que a gente crie condições de, durante o fim da semana, prepararmos para publicar na segunda-feira o decreto para trazer um processo coordenado, junto aos setores da economia, para implantação das várias escalas que cada setor pretende implantar — afirmou.

O ministro destacou a regulamentação deverá respeitar os parâmetros previstos na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do tema, com redução da jornada de trabalho e garantia de duas folgas semanais. As negociações coletivas entre empresas e trabalhadores terão papel importante na definição das escalas.

— O decreto vai orientar que as partes se acertem na convenção coletiva para ajustar o seu melhor modelo. Melhor modelo para quem? Para a atividade econômica e seus trabalhadores — diz. — O que a PEC não permite é que não esteja garantido as duas folgas e redução de salário.

Combate ao assédio eleitoral

O ministro também apontou como segunda prioridade a proteção dos trabalhadores contra o assédio eleitoral. Ele criticou práticas de intimidação por posicionamento político no ambiente de trabalho, como ameaças de demissão.

— Essa percepção do ódio... É preciso proteger o trabalhador de qualquer tipo de ilicitude política — afirmou.

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