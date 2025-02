A- A+

MUNDO Decretos de Trump chegam aos canudinhos: presidente revoga troca dos de plástico pelos de papel Republicano cumpriu promessa feita na semana passada e tornou sem efeito medida do antecessor, Joe Biden, para reduzir poluição plástica

O presidente Donald Trump assinou hoje uma ordem executiva revogando um esforço de seu antecessor, Joe Biden, para eliminar gradualmente o uso de canudos plásticos no governo federal e substituí-los por produtos de papel, revertendo uma medida ambiental que há tempos irrita o republicano.

A substituição dos canudos de plástico pelos de papel é uma forma de reduzir a poluição plástica no mundo, particularmente nos oceanos. Trump não concorda com essa premissa e cumpriu hoje a promessa de revogar a legislação do democrata sobre o assunto.

— Não acho que o plástico vá afetar muito o tubarão enquanto ele come, enquanto mastiga pelo oceano — disse Trump nesta segunda-feira ao assinar a ordem na Casa Branca.





A medida deve desfazer o objetivo do governo Biden de eliminar progressivamente a aquisição federal de plásticos descartáveis — abrangendo itens além de canudos — em operações de alimentação, eventos e embalagens até 2027, e de todas as operações federais até 2035. O texto da ordem executiva não foi imediatamente disponibilizado pela Casa Branca.

Biden havia celebrado a iniciativa como um passo significativo na redução da poluição plástica, ao direcionar o poder de compra do governo dos EUA. O lixo plástico tem sido amplamente criticado globalmente, pois é considerado um fator de poluição oceânica e prejudicial a aves, mamíferos marinhos e outros animais que podem ficar presos em resíduos plásticos descartados.

No entanto, os esforços para incentivar o uso de canudos de papel em vez de plástico, tanto no governo quanto fora dele, foram alvo de críticas de Trump e seus aliados conservadores, que alegam que os canudos de papel não funcionam tão bem e veem a imposição como um exagero que ignora as preferências dos consumidores americanos.

Trump tem sido um crítico ferrenho do tema. Durante a campanha de 2020, ele afirmou em seu site que os "canudos liberais de papel não funcionam". Nos EUA, o termo "liberal" é usado para identificar ideologia progressista ou de esquerda. Na semana passada, ele anunciou sua intenção de revogar a exigência de Biden.

"A MEDIDA do corrupto Joe, “SEM CANUDOS DE PLÁSTICO, APENAS DE PAPEL”, ESTÁ MORTO! Aproveitem sua próxima bebida sem um canudo que nojentamente se dissolve na boca!!!" escreveu Trump em uma postagem no Truth Social.

