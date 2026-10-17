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Tecnologia DeepSeek atualiza modelo de IA e intensifica disputa com concorrentes dos EUA Nova versão promete respostas mais rápidas e curtas, além de melhorias em programação e raciocínio, em meio à disputa com OpenAI e Anthropic

A DeepSeek lançou neste fim de semana uma atualização de seu modelo de inteligência artificial (IA) que, segundo a empresa, é mais rápida e enxuta, intensificando o desafio da companhia chinesa às concorrentes do Vale do Silício Anthropic e OpenAI, além de rivais domésticas como Moonshot Kimi e Z.ai.

A empresa apresentou o V4.1-Flash-1017 neste sábado. A companhia afirma que a atualização oferece “melhor desempenho em benchmarks, conclusão mais rápida de tarefas e respostas mais curtas do que a versão anterior”. O modelo já está disponível na internet, no aplicativo da DeepSeek e na plataforma da empresa voltada a desenvolvedores.

O ritmo acelerado dos novos lançamentos da DeepSeek evidencia a intensificação da disputa entre os modelos de pesos abertos da China e os modelos proprietários de suas concorrentes americanas, que apresentam desempenho de ponta, mas a custos muito mais elevados.

A mais recente versão da DeepSeek oferece “melhorias substanciais em raciocínio, programação, tarefas executadas por agentes de IA e benchmarks de visão computacional”, afirmou a startup sediada em Hangzhou em seu relatório técnico publicado no Hugging Face, plataforma on-line de modelos de IA, conjuntos de dados e aplicativos.

O modelo lançado no sábado aprimora recursos que vão da criação de jogos à modelagem 3D. A empresa descreveu o DeepSeek-V4.1-Flash-1017 como uma atualização pontual de sua versão anterior, a V4.1-Flash.

No início desta semana, a DeepSeek sofreu uma interrupção de cerca de cinco horas, durante a qual seus servidores ficaram inacessíveis. Alguns especialistas atribuíram o problema à falta de recursos computacionais suficientes. As lentidões e interrupções do serviço aumentaram nos últimos meses. Os modelos de IA da DeepSeek, oferecidos a preços agressivos e muito procurados por desenvolvedores, têm pressionado a infraestrutura da empresa.

A atualização de sábado foi precedida pelo lançamento, no início de setembro, do sistema de IA V4.1-Flash, uma versão mais enxuta. A DeepSeek ofereceu o modelo com um desconto expressivo, provocando uma forte queda nas ações de concorrentes como MiniMax Group Inc. e Z.ai, além das da gigante Alibaba Group Holding Ltd., responsável pelo desenvolvimento dos modelos Qwen, na Bolsa de Valores de Hong Kong.

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