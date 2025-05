DeepSeek diz que seu novo modelo de inteligência artificial raciocina melhor e alucina menos

A- A+

A empresa chinesa DeepSeek afirmou nesta quinta-feira que seu modelo de inteligência artificial atualizado é capaz de realizar cálculos matemáticos, programação e lógica geral com mais eficácia do que a versão anterior, além de apresentar menos alucinações.

A atualização do modelo R1 — que surpreendeu o mundo da IA em janeiro ao rivalizar com sistemas de desenvolvedores americanos muito maiores, apesar de ter sido construído, segundo a startup chinesa, a uma fração do custo — apresenta uma profundidade de raciocínio maior, informou a DeepSeek em uma publicação na plataforma de modelos de IA Hugging Face.

“O desempenho geral agora se aproxima do de modelos líderes,” como o o3 da OpenAI e o Gemini 2.5 Pro da Google, disse a empresa.

A startup sediada em Hangzhou abalou a indústria global de tecnologia em janeiro ao lançar o R1 original, colocando em dúvida a enxurrada mundial de investimentos em recursos computacionais para IA e desencadeando uma onda de lançamentos entre empresas chinesas como o Alibaba Group e a Zhipu AI.

A evolução dos modelos de IA da China foram reconhecidas inclusive pelo CEO da Nvidia, Jensen Huang, que afirmou, nesta quarta, que os rivais chineses estão preenchendo o vazio deixado pela saída de empresas dos EUA desse mercado, e que suas tecnologias estão se tornando mais poderosas.

— Os concorrentes chineses evoluíram — disse ele em uma entrevista à Bloomberg TV. A Huawei Technologies, empresa de tecnologia chinesa incluída na lista de sanções do governo dos EUA, tornou-se “bastante formidável”, afirmou.

A Nvidia, no entanto, vem sendo impedida de atuar na China, o maior mercado importador de chips, após restrições de exportação do governo Trump. Como resultado, a empresa espera perder US$ 8 bilhões em vendas no segundo trimestre do ano.

A estreia do R1 transformou o fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, em uma celebridade do setor e em símbolo da capacidade da China de competir com o Vale do Silício. Em fevereiro, o presidente Xi Jinping convidou Liang para um encontro de alto nível com alguns dos empresários mais proeminentes do país. O jovem fundador foi colocado ao lado de figuras como Jack Ma, cofundador do Alibaba, e Pony Ma, da Tencent Holdings Ltd.

A atualização do R1, chamada DeepSeek-R1-0528, foi anunciada na quarta-feira — poucas horas antes do mais recente relatório financeiro da Nvidia Corp., com sede em Santa Clara, Califórnia, principal fabricante de chips de IA, cujas ações foram abaladas logo após o lançamento do R1. Desde então, a situação da Nvidia se recuperou, à medida que os investimentos em data centers de IA continuam em ritmo acelerado, e a empresa americana apresentou uma projeção sólida para o trimestre atual.

