DeepSeek limita acesso a modelo de IA por falta de capacidade

A DeepSeek, a startup chinesa cujo modelo de inteligência artificial agitou os mercados globais na semana passada, disse que vai restringir o acesso ao seu serviço de interface de programação de aplicativos (API) devido à falta capacidade em seus servidores.

Em uma publicação em seu site, a empresa disse que suspendeu a recarga de seus créditos de API aos clientes para evitar qualquer impacto mais amplo em seus serviços. Quaisquer valores de créditos armazenados existentes não serão afetados, acrescentou a companhia.

“O valor de recarga existente pode continuar a ser usado, por favor, entendam!”, disse o comunicado.





Os serviços da DeepSeek estão sobrecarregados com a demanda desde o final de janeiro, depois que a empresa revelou um chatbot de inteligência artificial que, segundo ela, pode rivalizar com o ChatGPT, da OpenAI, mas foi desenvolvido a uma fração do custo de produtos concorrentes.

A DeepSeek anteriormente restringiu inscrições de novos usuários a pessoas com um número de telefone da China continental.

Enquanto o entusiasmo em torno do mais recente modelo de IA da empresa chinesa provocou uma debandada de US$ 1 trilhão em ações de tecnologia dos EUA e da Europa, também desencadeou medidas dos EUA para fechar brechas em suas restrições às vendas de chips usados para aplicações de IA.

Autoridades americanas estão investigando se a DeepSeek adquiriu semicondutores da Nvidia por meio de terceiros em Cingapura, contornando restrições à exportação de chips de IA para a China, disseram anteriormente à Bloomberg pessoas familiarizadas com o assunto.

A DeepSeek, cujo preço extremamente baixo alarmou alguns rivais, também disse na publicação que os descontos para o acesso ao seu modelo terminariam em 8 de fevereiro. Depois disso, a companhia afirmou que o acesso ao modelo de chat seria de 2 yuans por milhão de tokens de entrada e 8 yuans por milhão de tokens de saída.

Quando seu modelo de raciocínio estiver on-line, as cobranças serão de 4 yuans por milhão de tokens de entrada e 16 yuans por milhão de tokens de saída.

